Putin dice que prefiere al «predecible» Biden antes que a Trump

Si el presidente ruso, Vladímir Putin, tuviera que votar en noviembre en las elecciones estadounidenses, tiene claro por quién se decantaría. Prefiere al «predecible» Joe Biden antes que a Donald Trump. Así lo ha dejado saber en una entrevista transmitida anoche al ser preguntado por el periodista Pavel Zarubin sobre cuál de los dos posibles rivales sería «mejor» para los intereses de Moscú. «Biden. Es una persona más experimentada y predecible, un político de la vieja escuela», respondió de inmediato sin dudarlo. «Pero trabajaremos con cualquier mandatario en quien el pueblo de EE UU tenga confianza», añadió esbozando una leve sonrisa.

Hasta ahora, el jefe del Kremlin se había reservado su opinión sobre la carrera electoral estadounidense, que como en 2020 apunta a un nuevo pulso entre Biden y Trump. Y aunque dijo no querer interferir en la contienda norteamericana, se atrevió incluso a entrar de lleno en las especulaciones y últimas preocupaciones surgidas sobre el estado de salud mental del veterano líder demócrata y actual inquilino de la Casa Blanca. «Cuando me reuní con Biden en Suiza, es cierto, eso fue hace tres años, la gente ya decía que no estaba a la altura. No vi nada de eso», dijo.

El mandatario ruso, en cualquier caso, hizo alusión a un par de anécdotas que no dejaron en buen lugar a Biden en aquella cita. «Bueno, sí, miró su papel. Para ser sincero, yo miré el mío. (...) Pero el hecho de que se golpeara en la cabeza al bajar del helicóptero... Bueno, ¿a quién de nosotros no le ha pasado? Que sea el primero en tirar la piedra», declaró.

El hecho de que Putin opte por Biden no significa, ni mucho menos, que esté de acuerdo con las decisiones adoptadas por el actual gobernante, sobre todo en política exterior. Y eso lo remarcó el jefe del Kremlin, consciente de que las relaciones con la Casa Blanca están en su punto más bajo en seis décadas en buena medida porque EE UU ha liderado la respuesta occidental a la invasión rusa de Ucrania en 2022, incluida la expansión de la OTAN, la imposición de sucesivas sanciones a Moscú y el suministro de miles de millones de dólares en ayuda y armas a Kiev.

«Lo que tenemos que examinar es la posición política y la de la actual administración es extremadamente dañina y equivocada, y así se lo he comunicado al presidente Biden», aseguró Putin. Una vez más, aprovechó la ocasión para culpar a Ucrania de la invasión rusa por incumplir los acuerdos de paz y por los ataques ininterrumpidos durante ocho años contra los territorios prorrusos. «Lo único que podemos lamentar es que no hubiéramos empezado antes las acciones militares, al pensar que estábamos tratando con gente decente», espetó.

Sobre Trump, no quiso entrar a describirlo con gran detalle. «Ha sido llamado un político no sistémico; tiene su propia visión sobre el tema de cómo Estados Unidos debería desarrollar las relaciones con sus aliados», se limitó a decir.

Trump, que este fin de semana ha causado un gran revuelo al amenazar con animar a Rusia a atacar a los países de la OTAN que no paguen los gastos de defensa, ha sabido sacar tajada en su beneficio de la entrevista. «Putin me acaba de hacer un gran cumplido. Ha dicho que prefiere que Biden sea presidente», dijo el expresidente estadounidense al argumentar que el jefe del Kremlin quiere que el líder demócrata siga en la Casa Blanca porque «entregaría todo, incluido Ucrania». «El único presidente de los últimos cinco que no dio nada a Moscú fue el presidente Donald J. Trump. No hace falta que lea la lista», remarcó.

Para ejemplificar su postura inflexible con Rusia, Trump citó que «detuvo» durante su mandato de 2017 a 2021 la materialización del gasoducto Nord Stream 2 -objeto de un sabotaje en septiembre de 2022- y que «Biden lo aprobó nada más llegar al cargo». Asimismo, aseguró de que con él en el poder «nunca hubiera tenido lugar» la guerra de Ucrania. «Bajo la Administración Trump volveremos a la paz a través de la fuerza», ha prometido.