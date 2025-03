Trump amenaza con animar a Rusia a atacar a los países de la OTAN que no paguen los gastos de defensa En plena campaña electoral para la presidencia de EE UU, dice también que iniciaría la «expulsión de los migrantes» desde su primer día en la Casa Blanca

J. Gómez Peña Domingo, 11 de febrero 2024, 17:53 | Actualizado 19:10h. Comenta Compartir

Durante un acto electoral en Carolina del Sur, Donald Trump soltó una nueva bomba, dirigida esta vez a los aliados de Estados Unidos en la ... OTAN. Hace tiempo que critica a los países que se resisten a aumentar sus aportaciones económicas a la Alianza. Y, en tono amenazante, desveló una conversación privada con un alto dirigente de uno de esos estados que él considera remolones: «El presidente de un país grande se levantó y me preguntó: 'Pues bien, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?'. Yo le respondí: 'Si usted no pagó, usted ha cometido un delito'». Trump fue más allá en su contestación: «No lo protegería. De hecho, animaría (a Rusia) a hacer lo que le dé la gana. Tiene usted que pagar, tiene que pagar sus cuentas».

Esta declaración se produce después de que el empresario, probable candidato republicano a la presidencia en las próximas elecciones de noviembre, presionara a los cargos electos de su partido en el Congreso para que enterraran un proyecto de ley que prevé el pago de nuevas ayudas a Ucrania, así como una reforma de la política migratoria. De hecho, si vuelve a dirigir el país, se ha comprometido a expulsar a los migrantes. «El primer día, pondré fin a todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden y lanzaremos la operación de deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos. No tenemos otra opción», advirtió. Noticias relacionadas Trump se impone de forma arrolladora en los caucus republicanos de Nevada y las Islas Vírgenes El Tribunal Supremo aboga por que Trump no sea excluido de las primarias republicanas Las órdenes de Trump a los republicanos engullen al Congreso en el caos El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, reaccionó de inmediato a las «imprudentes» manifestaciones sobre la OTAN lanzadas por Trump. «La Alianza ha apoyado la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses, canadienses y europeos durante 75 años», recordó. A su juicio, un mensaje así «sólo sirve a los intereses de Putin y no aporta ni más seguridad ni más paz en el mundo». También la Casa Blanca rechazó las declaraciones del expresidente. «Alentar invasiones de nuestros más cercanos aliados por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado», dijo el portavoz, Andrew Bates. «En lugar de alentar la guerra y promover el caos, el presidente Biden seguirá apoyando el liderazgo estadounidense», agregó. Stoltenberg: «Socava la seguridad de todos» El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se sumó a las críticas a Trump. «Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava la seguridad de todos, incluida la de Estados Unidos, y expone a los soldados estadounidenses y europeos a un riesgo mayor», lamentó en un comunicado. El Senado de Estados Unidos debatirá en los próximos días sobre el paquete de ayuda que engloba 95.000 millones de dólares a repartir en tres frentes: para Ucrania (en guerra tras ser invadida por Rusia), para la lucha de Israel contra Hamás y para Taiwán, su aliado estratégico frente a China. La mayor parte de esos fondos serían destinados a ayudar a Ucrania a reponer su agotado arsenal y otras necesidades cruciales, a las puertas de cumplirse dos años de guerra. En más de una ocasión Trump ha mostrado sus dudas e incluso su oposición a continuar con la asistencia de Estados Unidos a Ucrania. También ha amenazado con la salida de EE UU de la OTAN si él regresa a la Casa Blanca. «El más tonto de la manada» En el mismo mitin, Trump realizó además comentarios en tono burlón sobre Nikky Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y su rival en las primarias republicanas. «¿Dónde está su marido? ¡Oh, no está, no está!», dijo para resaltar que Michael Haley, esposo de la aspirante republicana, no la acompaña en sus actos electorales. La respuesta le llegó desde Yibuti, en el Cuerno de África. Allí cumple un año de despliegue como militar Michel Haley, que envió esta réplica a Trump: «¿La diferencia entre los humanos y los animales? Los animales no permitirían que el más tonto de ellos sea quien dirija la manada».

