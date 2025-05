El ministro de Defensa ruso reaparece en una visita a las tropas en Ucrania

Rafael M. Mañueco Lunes, 26 de junio 2023, 13:23 Comenta Compartir

Menos de 36 horas después de que el jefe de los mercenarios del Grupo Wagner, Evgueni Prigozhin, anunciara el sábado por la tarde que ponía fin a su levantamiento armado y echaba marcha atrás en el avance de sus unidades hacia Moscú, a donde casi habían llegado, fruto de la mediación del presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, se pone de manifiesto que lo supuestamente pactado con la mediación del presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, no se está cumpliendo.

Los mercenarios, en sus canales de Telegram, aseguraron que Lukashenko, que intervenía en representación del presidente ruso, Vladímir Putin, y Prigozhin acordaron que el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, cuyo cese era el objetivo declarado de los Wagner, sería efectivamente destituido. Después, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que, según lo convenido, a Prigozhin se le retiraban las acusaciones de «traición» y «sedición», entre otras, y partía hacia Bielorrusia despojado ya del mando sobre sus combatientes, quienes regresaban «a sus campamentos».

Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso ha difundido esta mañana un vídeo mostrando a Shoigú en acción, pasando revista a las tropas en el este de Ucrania, en una reunión con el mando militar de la zona y a bordo de un helicóptero o un avión, no se ve con claridad, inspeccionando supuestamente el área del frente. Paralelamente, el diario 'Kommersant', la agencia RIA-Nóvosti y otros medios de comunicación rusos sostienen que los cargos contra Prigozhin no han sido retirados. De resultas de todo ello, parece que la llamada «marcha por la justicia» lanzada por los Wagner el viernes no ha servido para otra cosa que fracturar todavía más el poder de Putin, hundir a los propios mercenarios y situar a Prigozhin entre la espada y la pared.

Según el Ministerio de Defensa, Shoigú «inspeccionó el puesto de mando avanzado» de «una de las formaciones» del grupo occidental de tropas en Ucrania, aunque no se aclara cuándo tuvo lugar tal comprobación. Algunos canales de Telegram aseguran que se tomaron antes de la crisis provocada por Prigozhin. El comunicado oficial señala también que el ministro escuchó un informe del comandante del grupo, el coronel general Evgueni Nikíforov, «sobre la situación actual» y «la naturaleza de las acciones del enemigo». Shoigú ordenó llevar a cabo un reconocimiento del terreno para «determinar de antemano» los planes del Ejército ucraniano «en sus aproximaciones a la línea de contacto». Desde que estalló el motín de Prigozhin, el ministro de Defensa no había aparecido por ninguna parte y nadie informó de su paradero.

Investigación a Prigozhin

Por otro lado, el diario 'Kommersant', que cita fuentes anónimas, asegura que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB o antiguo KGB) continúa investigando la actuación de Prigozhin, lo que evidencia que el caso no está cerrado, en contra de lo anunciado por el portavoz de la Presidencia rusa. Esta misma información está apareciendo en otros medios de comunicación y agencias rusas. El sábado por la mañana, en un mensaje a la nación, Putin calificó de «traición» el levantamiento de los Wagner, aunque no se refirió directamente a su jefe.

«En la mañana del 26 de junio, la causa penal en relación con la organización de una rebelión armada (artículo 279 del Código Penal de la Federación Rusa), en el que Prigozhin se convirtió en el principal acusado, no ha sido archivada y continúa siendo investigado», sostiene la fuente de 'Kommersan't, factor que, de confirmars, pondría de manifiesto la existencia de una grave división en el seno del Estado ruso y de su cúpula en cuanto a cómo proceder ante el enorme desafío lanzado por los Wagner.

En un intento de dar imagen de normalidad, las autoridades de Moscú y su región levantaron esta mañana el «régimen de operación antiterrorista», decretado ante el peligro de que los mercenarios, como prometieron, pudiesen llegar a Moscú,