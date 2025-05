El fin de la era Wagner

El motín del grupo mercenario Wagner ha sido probablemente el canto del cisne de esta unidad militar. Entre las muchas preguntas sin respuesta que rodean ... la crisis de Moscú es por qué Prigozhin tomó una decisión tan suicida como marchar hacia la capital rusa. Según algunos prestigiosos analistas, el desencadenante fue una orden dictada el pasado mes de junio por el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, en la que ordenaba desmantelar las unidades militares de mercenarios o voluntarios para que se encuadrasen en las filas regulares. Pero si Prigozhin capitaneó su rebelión para evitar ser absorbido por el ejército ruso, el tiro le ha salido por la culata.

Ayer mismo, portavoces rusos aseguraron que los soldados de Wagner que no hayan participado en la marcha hacia Moscú serán readmitidos en el ejército regular. Sobre el resto, es decir, los que participaron en el motín, no se pronunciaron. Según algunas versiones, Prigonzhin, que ayer estuvo en paradero desconocido e incluso mantuvo silenciadas sus redes sociales, podría reunirse en cuestión de horas con el presidente bielorruso y miembros del Gobierno del Kremlin para avanzar en el compromiso adoptado el sábado 'in extremis' con los paramilitares casi ante las puertas de Moscú. Una figura clave en esta cita podría ser Dimitri Utkin, el exespía que fundó el propio grupo Wagner en 2014 y que más tarde recibió el patrocinio de Prigozhin. El objetivo del encuentro sería estudiar cómo incorporar a los mercenarios a las filas del Ministerio de Defensa.

Operaciones en África

En la práctica, esta decisión supone el desmantelamiento de Wagner en Rusia tal y como había funcionado hasta ahora, es decir, como una tropa de élite no sujeta al control de los generales. A la empresa de mercenarios le quedan aún despliegues importantes en países africanos como Mali, Burkina Fasso, República Centroafricana o Sudán. En estos lugares participa en millonarias explotaciones mineras y de materias primas.

Su futuro en esta región también está en entredicho, ya que Wagner actúa bajo el paraguas de Moscú y opera como un ejército no oficial, pero bajo las órdenes del Gobierno ruso. Al Kremlin no le va a costar nada levantar el teléfono para que los dictadores locales dejen de trabajar con Wagner si no se coloca bajo un nuevo liderazgo.

Por otra parte, aunque en Rostov se evidenció que Prigozhin y sus tropas cuentan con un importante apoyo popular, los medios de comunicación rusos han iniciado ya su ofensiva para intentar desmontar la propaganda de la empresa de mercenarios. Ayer mismo, sin ir más lejos, difundieron imágenes de los aviones y helicópteros rusos que los mercenarios derribaron con misiles antiaéreos en su avance hacia Moscú. Según esta retórica, lo que han conseguido los soldados de fortuna es matar a pilotos que deberían estar bombardeando Ucrania.

Por otro lado, Rusia ha puesto en marcha este año las denominadas unidades 'Storm Z'. Estos batallones cumplen una de las funciones que había desempeñado Wagner: el reclutamiento de presidiarios para enviarlos como carne de cañón a la guerra a cambio de su libertad. Las 'Storm Z' hacen que Wagner ya no sea necesario para buscar soldados en las prisiones y enviarlos a Ucrania.

Wagner ha pasado así de ser la élite rusa de combate a suponer un problema que solo se arregla con su desaparición.