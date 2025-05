China busca un acercamiento con Europa para que ejerza «su papel» en el fin de la guerra

Tras dar a conocer a Vladímir Putin su plan de paz en una cumbre destinada a resaltar la importancia del acto, el presidente chino, Xi ... Jinping, intenta ahora vencer el escepticismo de Europa y convencerle de las bondades de la propuesta, al menos, como un punto de partida hacia un alto el fuego en Ucrania. Durante las próximas dos semanas, el líder asiático mantendrá una apretada agenda de reuniones con varios de sus homólogos comunitarios, persuadido de que la UE tiene una alta responsabilidad en la normalización de la situación. Un mensaje geoestratégico, pero que va más allá de lo puntual en un mandatario cuyo ideario reivindica una comunidad global y un futuro sin bloques, según ha defendido desde 2013 ante el Partido Comunista y la propia Asamblea de la ONU.

El interés de Pekín por captar a la Unión parece mutuo, ya que incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su jefe de Exteriores, Josep Borrell, viajarán a la capital china el próximo mes; en su caso, para tratar de atraer a Xi a la visión europea de cómo acabar con la guerra, cuya máxima expresión es que los ucranianos tengan la primera y la última palabra. Por lo pronto, el mandatario asiático ha conseguido que su propuesta, nacida hace unas pocas semanas bajo la etiqueta occidental de un planteamiento sin apenas recorrido, movilice a las naciones en un debate sobre la paz como nunca ha habido desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania.

«China espera que Francia y otros países europeos también desempeñen el papel que les corresponde en este sentido», declaró este viernes el ministro de Exteriores, Wan Yi, después de mantener una conversación telefónica con el asesor diplomático de la Presidencia gala, Emmanuel Bonne. «El alto el fuego y el cese de la guerra, la reanudación de las conversaciones de paz y la solución política de la crisis deben convertirse en el consenso estratégico entre China y la Unión Europea», consideró Wang. Diferentes analistas califican de claves los próximos días para determinar si el conflicto bélico se enquista aún más o progresa hacia una posible negociación.

Antes de nada, Xi recibirá el lunes al mandatario brasileño Lula da Silva, que ha retrasado un día su viaje por una neumonía leve. Lula ha propuesto la creación de una alianza internacional de países para mediar en la guerra y abrir una «nueva era» en las relaciones internacionales, en lo que coincide con la estrategia del presidente asiático de construir una «comunidad de la humanidad» basada en el desarrollo y la cooperación entre naciones.

Claves del plan Territorio. «La soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser defendidas».

Anti-Guerra Fría. «La seguridad de una región no debe lograrse reforzando o ampliando bloques militares».

Hacia la paz. «Todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania para que trabajen en la misma dirección y reanuden el diálogo directo para alcanzar un alto el fuego completo».

Vidas. «Proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra. Las partes en conflicto deben acatar estrictamente el derecho internacional humanitario».

Amenaza atómica. «Las armas nucleares no deben utilizarse y no deben librarse guerras nucleares».

A continuación, el jueves 30, le corresponderá el turno al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, mientras los primeros días de abril estarán reservados a Emmanuel Macron. El mandatario chino tiene una especial confianza en Francia para sacar adelante su propuesta. Los dos presidentes ya pidieron en mayo de 2022 un alto el fuego «urgente» y apoyaron la «integridad territorial» de Ucrania. En aquel momento, Xi acordó con Macron «profundizar en las relaciones bilaterales» y éste apostó por una «mayor reciprocidad» entre China y la Unión Europea. El 4 de abril será el momento de comprobar si sólo fueron palabras. Sorpresivamente, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se sumó este viernes a esta expedición. El despliegue europeo terminará con Josep Borrell, que todavía no ha fijado fecha, y la italiana Giorgia Meloni, invitada por el propio Ejecutivo chino.

Todas estas idas y venidas son, a priori, tácticas. Una especie de examen mutuo entre dos bloques. Según Pekín, la cumbre de Moscú ha demostrado que es factible mejorar la confianza y resolver conflictos mediante la cooperación. Desmiente además que su país busque una confrontación Oriente-Occidente. A su juicio, las críticas rusas y chinas a EE UU, la OTAN o la nueva alianza AUKUS -Estados Unidos, Reino Unido y Australia- sólo responden a una reacción ante un hipotético resurgimiento de los fantasmas de la Guerra Fría.

Agenda apretada Von der Leyen y Borrell se suman a las visitas a Pekín de Pedro Sánchez, Lula da Silva y Georgia Meloni

Antony blinken «Habrá territorios por los que los ucranianos están decididos a luchar» y otros que deban ser negociados

No obstante, el discurso sigue sonando poco convincente en Bruselas. Los jefes comunitarios mantienen el argumento de que el plan asiático tiene aspectos positivos como el respeto a la soberanía territorial, la salida de las tropas rusas de Ucrania y la renuncia a la disuasión nuclear, «ni siquiera como amenaza», pero todavía así no es equilibrado. La UE reprocha a Xi que no haya condenado explícitamente la invasión y Von der Leyen viajará con objetivos tan fundamentales como exigirle que hable con Zelenski antes de pedir el respaldo a una mediación. El mandatario chino prometió esta llamada antes de entrevistarse con Putin, pero sigue pendiente. También el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, le emplazó este viernes a ponerse en contacto con su homólogo ucraniano «si es serio» y busca una salida «sostenible» a la guerra.

Negociar las fronteras

Estados Unidos no se ha pronunciado sobre el ciclo de visitas de su aliado comunitario a Pekín, pero el secretario de Estado, Antony Blinken, introdujo un nuevo elemento en la tarde del jueves ante el Congreso. Pronosticó que «va a haber territorio en Ucrania por el que los ucranianos están decididos a luchar» y también «puede haber territorio que decidan que tendrán que tratar de recuperar de otras formas», en referencia a una posible negociación internacional sobre las fronteras del país.

Kiev ya ha dicho que quiere volver a los límites originarios que contemplan la recuperación de Crimea, anexionada a Rusia en 2014. Blinken fue preguntado en el Congreso por esta cuestión y entonces citó por primera vez la opción negociadora. Aún así, garantizó que la «paz justa» pasa por la integridad territorial de Ucrania y la posibilidad de abrir un debate formaría parte de las «decisiones que deben tomar los ucranianos sobre cómo ven su futuro y cómo se traduce eso en términos de soberanía». «Lo que no queremos en interés de todos -añadió- es que esto se resuelva en un lugar y tiempo que sólo invite a los rusos a reposicionarse, rearmarse y volver a atacar».