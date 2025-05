La aviación y la artillería rusas vuelven a bombardear Ucrania y matan a once civiles

Un total de ocho regiones de Ucrania fueron bombardeadas por las fuerzas rusas durante la madrugada de este viernes, según declaró el portavoz del Mando ... de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat. «La pasada noche, Moscú llevó a cabo un ataque masivo en territorios ucranianos, utilizando una amplia gama de armamentos, incluyendo bombas aéreas guiadas», aseguró Ignat. Según sus palabras, «los ataques comenzaron por la noche, cuando los rusos dispararon contra la región de Odessa con misiles X-59».

«El ataque continuó también desde el norte de nuestro país: unos 10 aviones SU-35, los cazas rusos más nuevos, atacaron la región de Sumy con bombas aéreas guiadas», añadió el portavoz castrense, explicando que ese tipo de munición «representa una amenaza extremadamente grande, ya que pueden volar largas distancias, permitiendo a los aviones rusos que las lanzan no tener que penetrar en la zona de ataque de la defensa aérea ucraniana». Las tropas rusas, según relató, utilizaron además misiles anti-radar X-31. «Lamentablemente, hubo también aparatos no tripulados Shahed que atacaron el norte del país y la localidad de Krivói Rog».

Por su parte, la denominada plataforma informativa de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Ucrania puntualizó en su canal de Telegram que al menos nueve civiles fueron víctimas del ataque nocturno ruso y otras 26 personas resultaron heridas. El balance aumentó pocas horas después. En Sumy, en concreto, según las autoridades locales, se registraron dos fallecidos y 10 heridos en los bombardeos.

Ataque con drones

Los ataques comenzaron hacia la una de la madrugada, informó la Fiscalía General, en primer lugar contra Kostiantinivka, poblado situado a menos de 20 kilómetros al suroeste de Bajmut, en la región de Donetsk. Los medios de comunicación ucranianos precisaron que fueron disparados cohetes desde lanzaderas S-300. Derrumbaron dos edificios, uno de ellos de acogida humanitaria, y causaron cinco víctimas mortales. «Tres mujeres, desplazadas internas desde Bajmut y Chasiv Yar, han muerto bajo los escombros», señaló la Fiscalía. Después se hallaron los cuerpos sin vida de dos hombres.

Moscú utilizó contra Sumy una decena de SU-35, sus cazas más modernos, equipados con bombas guiadas

Más tarde, fue bombardeada también la ciudad de Krivói Rog, en la región de Dnipró, con seis drones Shahed, sin provocar, al parecer, ninguna víctima. El jefe de la Administración regional de Dnipró, Serguii Lisak, dijo que «un Shahed fue derribado, pero hay impactos de otros drones» y alertó a los ciudadanos «No ayuden al enemigo. No indiquen los lugares impactados. No los fotografíen ni los filmen. No lo comenten en las redes sociales». Finalmente, la Fiscalía informó de la muerte de una mujer en un bombardeo de artillería contra la localidad de Bilozerka, en la región de Jersón, en el que resultaron dañados varios edificios, líneas eléctricas y un gaseoducto.

Mientras tanto, las tropas rusas continúan tratando de hacerse con el control total de Bajmut. El Ejército ucraniano aseguró este viernes que sus unidades lograron repeler 79 intentos de asalto «gracias a las acciones altamente profesionales y bien coordinadas de nuestros defensores». El parte castrense subrayaba que «nuestras agrupaciones de misiles y artillería alcanzaron un puesto de mando ruso, en donde se concentraban efectivos, armamento y equipo militar».