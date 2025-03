Biden se desata, llama «hijo de puta» a Putin y racistas a los republicanos

Mercedes Gallego Corresponsal. Nueva York Jueves, 22 de febrero 2024, 09:55 | Actualizado 21:18h. Comenta Compartir

No fue con todas las letras, sino con iniciales: «Un loco SOB» (abreviatura común de Son Of the Bitch -hijo de puta-, común entre los ... anglosajones que no quieren pronunciar palabras soeces). En cualquier caso sonó alto y claro en el Kremlin, donde los insultos del presidente estadounidense, Joe Biden, ya no sorprenden, porque hace muchos años que se prodigan. «Fue un pobre intento de ir de 'cowboy' de Hollywood», interpretó lacónico el portavoz Dmitri Peskov. «Es improbable que afecte a nuestro presidente».

Tampoco inquietó a los que estaban presentes en esa cena de recaudación de fondos celebrada en una residencia privada de San Francisco, a la que el jefe de la Casa Blanca acudió de la mano de la exportavoz del Congreso y representante de ese distrito, Nancy Pelosi, también octogenaria en campaña de reelección, con la que ha trabajado «mucho tiempo», precisó antes de meterle mano a la oposición. Noticias relacionadas El debate sobre si Biden debe retirarse de las elecciones consume al Partido Demócrata Putin dice que prefiere al «predecible» Biden antes que a Trump Los lapsus nublan la campaña de Biden A lo largo de su presidencia Biden ya ha llamado a Putin «asesino», aunque tampoco en ese caso pronunciase la palabra, sino que respondió afirmativamente a la pregunta que le hizo el famoso periodista George Stephanopolos durante una entrevista en marzo de 2021. Por si fuera poco, en 2022 un micrófono le captó llamándole «carnicero» y «criminal de guerra», además de otras lindeces pronunciadas en distintos momentos como «un puro macarra» y un «dictador». Ambos tienen una larga historia en común. En 2010, cuando era vicepresidente de Obama, contó a la revista 'New Yorker' haber tenido un cara a cara íntimo con el mandatario ruso, que trabajó para la KGB. «Te estoy mirando a los ojos y creo que no tienes alma», contó Biden que le dijo. «Me miró de vuelta, sonrió, y me contestó: 'Nos entendemos el uno al otro'». Una de las primeras llamadas a líderes extranjeros cuando juró el cargo como presidente fue para decirle a Putin que había llegado dispuesto a cobrarle las deudas que Trump había dejado correr. Desde la injerencia electoral que pudo arrebatar la victoria a Hillary Clinton en 2016, hasta las recompensas que Moscú pagó a los talibanes por matar a soldados estadounidenses, un tema sentido para él desde que murió su hijo Beau, que sirvió en Irak. Ampliar Reuters Recaudación de dinero Tres años después, Biden ha resultado ser más ese 'cowboy' de Hollywood que un pistolero rápido. Putin sigue en pie. Trump también. Y encima ahora Putin ha tomado Ucrania al asalto, y Trump está haciendo lo propio con la democracia estadounidense, tras convertir a su movimiento de Make America Great Again (MAGA) en soldados bien disciplinados que votan en bloque por sus representantes. «Solo tengo 40 años», bromeó ante esa audiencia íntima, «pero llevo mucho tiempo en esto y nunca he visto una masa como los republicanos de MAGA», entonó. «Parecen tener muy poco sentido moral de lo que es importante para la gente». Biden estaba pidiendo dinero a los multimillonarios reunidos para dar nuevamente la batalla al expresidente e impedir que deshaga todo lo que ha hecho. «Hay muchos republicanos con los que he estado en desacuerdo, pero eran hombres y mujeres muy decentes», entonó. «Pero estos, ¿cómo puedo decirlo? No parecen tener un centro moral, parecen haberlo perdido». Lo puso todavía más claro en otro acto privado al sacar a colación a Strom Thurmond, un legendario senador de Carolina del Sur, ya fallecido, que encarna el pecado original sureño de la esclavitud y el racismo, con el que trabó tanta amistad como para hablar en su funeral. «He servido con esos tipos que sentaron terribles marcas de racismo, pero estos son todavía peores, porque no creen en los principios básicos de la democracia». Con ocho meses de campaña por delante, la batalla apenas acaba de empezar, por lo que Biden, que no es precisamente disciplinado en sus comentarios, guarda muchos titulares para sus enemigos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión