Milei echa a un ministro solo 45 días después de asumir la presidencia

Cuando Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina el pasado 10 de diciembre, hizo una promesa a largo plazo. Pidió «45 años» para que ... el país fuera como Irlanda, que es hoy el modelo de progreso y bienestar. En ese largo camino, apenas ha tardado 45 días en despedir a uno de sus principales ministros, el de Infraestructura, Guillermo Ferraro. La excusa oficial es que filtró unas declaraciones de Milei hechas durante una reunión en la Casa Rosada en la que el presidente cargó contra los gobernadores de las regiones y amenazó con «dejarlos sin un peso». La realidad, según la prensa argentina es otra:Ferraro, economista y antiguo subsecretario de Industria, estaba enfrentado con el jefe de Gabinete, Nicolás Fosse, hombre de confianza total de Milei. A la calle, pues.

El presidente, que sacó una motosierra durante la campaña electoral, no ha tardado en usar las tijeras. ¿Primera crisis del Ejecutivo? La destitución de Ferraro aún no es oficial. Al parecer, le han sugerido que renuncie. En cualquier caso, su cabeza ya rueda por los pasillos de la Casa Rosada. «No hay vuelta atrás. Javier, cuando toma un decisión lo hace con absoluta frialdad. No fue un impulso», apunta fuentes gubernamentales al diario 'Clarín'.

Argentina es un país en bancarrota pese al programa crediticio de más de 40.000 millones de euros impulsado por el Fondo Monetario Internacional. La deuda está disparada. El salario mínimo, que no llega a 170 euros, no da para llenar la cesta de la compra. En apenas mes y medio como presidente, Milei se ha topado con la realidad. Un muro. Aunque su imagen pública no se ha deteriorado entre los votantes, el presidente ha comprobado que sus medidas, sus decretos y ocurrencias tienen en frente muchos obstáculos políticos, económicos y judiciales. Esta semana, además, ha tenido en la calle una huelga general contra el ajuste fiscal convocada por los sindicatos con un lema:'La patria no se vende'.

El Gobierno calificó de «mafiosos» a los líderes de las manifestaciones. A Milei no le tiembla el pulso. Mantendrá su «norte», esto es, el déficit fiscal cero en 2024. Eso supone recortes en casi todo: en el funcionamiento del Estado, en las pensiones, en asistencia social... Incluso ha planteado revisar el derecho a la huelga. El nuevo presidente no quiere que nadie le contradiga. Ni siquiera sus ministros.

Su hermana Karina y su jefe de Gabinete, Posse, componen su guardia pretoriana. Y, según la prensa argentina, el ministro de Infraestructura ahora destituido no había realizado los nombramientos en su departamento sugeridos por Posse, ni había aplicado los recortes presupuestarios requeridos por el presidente. Las tijeras de Milei chasquearon. Uno menos. Echó a Guillermo Ferraro, ministro breve. Ha caducado en sólo 45 días.

Reordenación ministerial

La de Infraestructura es un área básica. Fue diseñada por el presidente como un superministerio con responsabilidad sobre Transporte, Obras Públicas y Comunicación. Ahora, apenas mes y medio después, se transformará en una simple secretaría englobada en el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, que sí cuadra a la perfección con el perfil que busca Milei.

Caputo repite el lema presidencial: 'El déficit cero no se negocia'. Y ha advertido en la red social X que si no se aprueban la medidas económicas propuestas por el Ejecutivo, «el ajuste será aún mayor, fundamentalmente para las provincias». Esa declaración es calcada a la que hizo Milei en una reunión gubernamental y que luego, supuestamente, fue filtrada a la prensa por el despedido Ferraro. Hasta ahora, ha sido el propio presidente quien ha desvelado el contenido de las conversaciones privadas de su Gabinete. De hecho, suele jactarse de repetir en público lo que dice en privado. No necesita filtraciones.

Durante la campaña electoral, Milei abrazó a Ferrero y le dijo: «Bienvenido a las fuerzas del cielo». Ha caído al infierno en 45 días. Es el primero que se baja en este largo viaje de 45 años para que Argentina sea como Irlanda.