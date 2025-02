Los argentinos salen a las calles para intentar frenar los recortes de Milei

Javier Milei sólo lleva 45 días al frente del Gobierno de Argentina y etse miércoles ya ha vivido su primer gran paro nacional convocado por ... la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y movimientos sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La movilización fue masiva en muchas provincias y especialmente en la capital, Buenos Aires.

Pancartas con mensajes como «los sindicatos son de Perón» fueron mostrados frente al Congreso Nacional por miles de manifestantes sindicales y sociales que llegaron a tener algún que otro enfrentamiento con la Policía Federal. También se escucharon cánticos con frases como «la patria no se vende», y «el que no salta votó a Milei».

A la movilización se sumó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó duramente: «Tiene que hacer cumplir la ley y no violarla», señaló ante la prensa poco antes del comienzo de la marcha. Bullrich hizo referencia a las necesidades urgentes del país. «Con lo que está pasando y los dramas que estamos teniendo, que el gobernador participe de una marcha me parece que no corresponde. Necesitamos una actitud distinta y nos gustaría que esté trabajando y no participando en una movilización».

La ministra también manifestó que Argentina quiere un cambio, y en su cuenta de X escribió que «no hay paro que nos detenga. Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente».

Por su parte, los líderes sindicales Pablo Moyano y Héctor Daer lanzaron un discurso muy crítico contra el Gobierno de Milei, al que acusaron de pretender destruir el Estado. Anunciaron que mantendrán las movilizaciones hasta que sean rechazadas la 'ley de bases' y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), del que dicen que se apropia de cuestiones legislativas vedadas en la Constitución.

Supuestos privilegios La 'ley omnibús' del Gobierno acaba con muchos de los derechos de propiedad intelectual

Javier Milei ganó con amplitud unas elecciones en las que al principio nadie creía en su triunfo. Lo hizo prometiendo una nueva Argentina, acabar con la casta, terminar con la decadencia del país y con aplicar medidas de choque que al principio serían muy duras para el pueblo. Dijo que iba a mejorar las condiciones laborales, pero que la ciudadanía tenía que afrontar duros recortes.

Advirtió lo malo y lo peor. Su Ejecutivo recibía la peor herencia de la historia. Ese domingo 10 de diciembre Milei en su primer discurso ante la nación dibujó una Argentina en fase catastrófica, en la que previno de que a corto plazo la situación empeoraría, y no tardó en presentar su amplio y ambicioso paquete de soluciones, muchas de las cuales a los 45 días de su mandato centraron el foco de las protestas de este miércoles.

Protocolo antipiquetes

Ha sido la respuesta directa del mundo laboral contra la política económica, con un planteamiento en el que se considera necesario modificar gran parte del espíritu de las medidas adoptadas, en contra de un Gobierno que quiere aplicar el protocolo antipiquetes con sanciones a quienes se manifiesten y corten vías, además de enviar un mensaje al Congreso para que ponga freno a la 'ley de bases', también conocida la 'ley ómnibus' por tener más de seiscientos artículos.

La llamada 'Ley de Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos' sostiene que Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, de seguridad, energética, defensa, sanitaria y social sin precedentes. Sobre el papel, el Congreso tiene que aprobarla en los próximos días.

Personajes del mundo cultural como el actor Ricardo Darín, Facundo Arana, Griselda Sicialini, Natalia Oreiro, Julio Chávez y Adrán Suar han aparecido en unos vídeos difundidos por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes Asociación Civil (SAGAI) en redes sociales defendiendo los derechos de la propiedad intelectual de algunos artistas suprimidos en uno de los artículos de la 'ley ómnibus'.

«No son privilegios, son derechos», concluye Darín al final de la grabación, en el que se pide la retirada de los artículos referidos al mundo de la cultura. Darín hace referencia directa al pensamiento de Milei, que cree que la cultura es un privilegio de un sector de la sociedad.