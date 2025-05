La vuelta al cole, más cara por la subida del papel y la renovación de libros

Si esta semana ha vuelto a 'pitar' su grupo de Whatsapp de madres y padres del cole no se inquiete, estamos en las fechas clave ... de preparativos antes del inicio del curso, que este año arranca dos días más tarde que el año pasado en Extremadura: lo hará el día 12, lunes.

La vida escolar vuelve sin mascarillas ni restricciones por la covid pero con el azote de la inflación y el cambio de libros por la nueva ley educativa como los dos grandes factores de encarecimiento. Todo cuesta más, aunque la UCEX (Unión de Consumidores de Extremadura) no da una cifra concreta del gasto, porque hay una casuística muy variada como la edad de los alumnos, si el centro es público o concertado, si requiere comedor o transporte escolar o incluso si hablamos de un entorno urbano o rural. Hay estudios privados, como la encuesta realizada por la plataforma de clases on-line 'GoStudent', de la que se desprende que este año el gasto por hijo ascenderá a los 335 euros de media frente a los 271 euros del curso anterior, lo que supone un incremento de un 23%.

La subida del precio del papel (que arrastra el desabastecimiento generado por la covid y el incremento del precio del transporte y de la energía por la guerra) contribuye a que libros, folios y cuadernos, el pan y la sal del aprendizaje escolar, estén por las nubes.

Un barrido por librerías de Badajoz le pone cifras a esta situación. «Los paquetes de folios es lo que más se ha encarecido, en mi caso de una semana a otra han subido el precio un 40%», comenta Silvia Moruno, de la librería Ibérica, en la calle Ricardo Carapeto. «Un paquete que antes costaba 4,50 ahora lo tengo que vender a 7 euros». El precio de las libretas blandas de 80 hojas y 60 gramos costaban en esta tienda 1,20 euros en 2021, y en este 2022 cuesta 1,60. Tanto en la librería Bermoex, como en Mapa o en Abecedario lamentan esta subida, que hace que muchos usuarios compren lo justo.

Más de lo mismo en Cáceres. Toñi Pacheco, la dueña de la liberia Nobel, indica que ella intenta repercutir «lo mínimo» en el cliente la subida de los precios, pero que la coyuntura lo hace complicado. «El cuaderno de la marca Lamela está ya a cinco euros». Los listados de los docentes suelen pedir productos concretos de marcas específicas.

Roberto Serrano, asesor jurídico de la UCEX, recomienda «reciclar» todo el material que sea posible de los cursos anteriores y buscar el mejor precio. Un estudio que ellos han llevado a cabo indica que las papelerías suelen tener costes más competitivos que los bazares asiáticos. Recomienda no dejarse llevar por los packs de ahorro, que en ocasiones traen material que no necesitamos y que encarecen la cuenta final.

El asunto de los libros merece un capítulo aparte. Se ven afectados por la subida del precio del papel y también por la entrada en vigor de la última reforma educativa, la Lomloe. El cambio de curriculum en los cursos impares tanto de Educación Primaria como de Secudaria hace que se reduzca ostensiblemente el papel de los bancos de libros. Este recurso, basado en donaciones y en la compra que hacen los propios centros, logra garantizar que la mayor parte de los alumnos, no solo los becados, tenga un lote de libros usados gratuitos a partir del tercer curso de Primaria. Algunos centros consultados indican que van a intentar mantener los libros del año pasado para no hacer mella en la economía familiar.

«Lo que más ha subido son los folios, de una semana a otra más de uno 40» Silvia moruno Librería Ibérica

«Hemos eliminado algunos libros para aminorar el gasto escolar» Elvira bravo Colegio Giner de los Ríos (Cáceres)

Alrededor de un 15% es lo que estiman los libreros consultados por este diario que han subido los precios de los manuales escolares este año. Según aprecia Toñi Pacheco, de Nobel, la cuenta suele aumentar en los colegios concertados respecto a los públicos. ¿Cuánto se gasta entonces una familia de promedio en comprar un lote de libros? «En los públicos oscila entre los 250 y los 300 euros», calibra. Los packs con material fungible para los niveles de Infantil rondan los 150. Este año Educación va a destinar 7,1 millones de euros en ayudas para financiar la dotación de libros y material escolar, de los que se benefician un total de 79.000 estudiantes con derecho a gratuidad. Un 90% del alumnado recibe libros de texto gratuitos.

Precios

Buceando entre las web de los centros escolares se encuentran más datos sobre el gasto que suponen los libros. En el colegio público Prácticas de Cáceres en Primaria el listado de tercero (curso con nuevo currículum y nuevos libros) incluye un volumen procedente del banco disponible gratuitamente para todos los alumnos: el de Inglés. También está el de Valores, para los alumnos que elijan esta asignatura. De esta forma en este centro los alumnos de este nivel con Religión desembolsarán unos 175 euros por los manuales necesarios, 150 los que tengan Valores. En el mismo curso en el colegio Santa Cecilia (Carmelitas) de Cáceres, según su página web el desembolso es de 426 euros. La agenda escolar cuesta siete euros en este centro. Centros como el Alba Plata de Cáceres tienen menos dependencia del mundo editorial, ya que el método pedagógico incluye material elaborado por los docentes. En el centro concertado Giner de los Ríos de Cáceres, una cooperativa de docentes su directora, Elvira Bravo, indica que su objetivo es el de aminorar los efectos de la crisis en las familias. «Hemos suprimido algunos libros, como el de Religión o el de Plástica».

Algunos centros escolares han anunciado que mantendrán los libros del año pasado pese al cambio de la ley educativa

Ropa

Los uniformes suponen también un considerable desembolso para las familias, y son también los colegios concertados los que los utilizan en mayor medida. Pantalón o falda, polo, jersey o chaqueta suelen componer el uniforme promedio, con un precio que ronda los 150-200 euros. Patricia González, madre de un niño que cursará tercero de Primaria en un centro concertado de Cáceres, señala que no está permitido adquirir las prendas fuera del centro, ya que llevan escudos o elementos característicos del mismo. «La única forma de ahorrar es que te pasen ropa de niños que ya la han usado», señala esta madre, que se encuentra comprando una nueva mochila para su hijo: desembolsa 64 euros por un trolley con ruedas que parece resistente. En el Giner de los Ríos ya experimentaron el incremento del precio de la ropa el año pasado, cuando tuvieron que pagar un 10% más por los uniformes. En Nati, un comercio textil clásico del centro de Cáceres, indican que desde hace unos años no pueden vender uniformes y que los babis no incrementan el precio porque el pedido lo tenían hecho de tiempo atrás.

Otra de las partidas en las que se van más recursos es el comedor escolar, que en muchos casos gestionan las Ampas, que contratan los servicios de catering para que el alumnado pueda comer en el centro escolar. La empresa Natura Cáceres suministra la comida a un total de 20 colegios de la ciudad de Cáceres y Trujillo. Según María Cáceres, su gerente, desde el año pasado a este han tenido que pasar de los 3,60 que costaba un menú a los 4,60 que va a costar este año. Además de este importe en el coste de los comedores hay que incluir el de los monitores encargados de dar la comida a los niños. Comer en el centro escolar oscila entre los 100 y los 120 euros, según las tarifas consultadas por este diario.

Un total de 13.260 alumnos almuerzan en comedores escolares gestionados por la Junta de Extremadura en toda la región, de los cuales un 80% recibe el servicio gratuitamente, según informa la Consejería de Educación. El resto abona el precio público, 4,32 euros diarios.

La subida de los combustibles afecta de lleno al transporte escolar. La empresa Royo gestiona la ruta del colegio Antonio de Padua de Cáceres. «Hemos tenido que subir un 7-8% el precio de la ruta, pero si subiéramos lo que nos cuesta a nosotros el incremento rondaría el 25-30%», asegura a este diario Ángel Royo, el gerente de la empresa que cifra entre 90 y 100 euros lo que le cuesta mensualmente a una familia este transporte.

El alumnado que utiliza las rutas habilitadas por la Junta de Extremadura puede utilizar este servicio de forma totalmente gratuita. Hay un total de 580, un número que se está cerrando estos días. Son en torno a 17.200 estudiantes los que hacen uso de ese servicio.

Una partida más para completar el panorama de la vuelta a la vida escolar: las extraescolares. Inglés y deportes son las estrellas de las actividades vespertinas. Según la consulta que ha hecho este diario algunas empresas o asociaciones como el Club Castra Caecilia de Ajedrez o academias de idiomas, sí han decidido incrementar el precio de sus servicios por el aumento del coste de la luz o de la contratación de monitores. También son muchas las empresas que contienen los precios. Los precios públicos se mantienen, como los de las Escuelas Deportivas Municipales de Cáceres.