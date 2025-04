Este es el calendario escolar de Extremadura para este curso 2022-2023

Ángela Murillo Jueves, 1 de septiembre 2022, 11:38 | Actualizado 12:25h. Comenta Compartir

Este miércoles la Junta confirmó el calendario laboral de Extremadura para 2023. Son muchos los padres que ahora intentan comprobar en el almanaque qué días podrían tener problemas para conciliar y cuáles podrán descansar o planear viajes con sus hijos. De ahí que quieran ver con detalles los días no lectivos previsto este curso 2022-2023, que tendrá un total de 175 jornadas lectivas. El curso arranca el próximo lunes 12 de septiembre, en lugar del día 6 como planeó la Consejería de Educación en un primer momento, y finalizará, con carácter general, el 21 de junio de 2023.

Dicho calendario se fijó en una resolución de la Secretaría General de Educación del pasado 14 de junio, publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 14 de junio (se puede consultar al final del texto).

Días no lectivos

En la región serán días no lectivos el miércoles 12 de octubre, día de la Hispanidad y fiesta nacional; y el siguiente festivo laboral y escolar llegará el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, siendo también día no lectivo la jornada previa, el lunes 31 de octubre. De manera que este será el primer puente para los alumnos de la región. No así para los padres, que tendrán que trabajar ese lunes.

Tampoco se impartirá clase el 25 de noviembre, día del Docente. Será así para todos los centros excepto para los conservatorios oficiales de música, que tendrán día libre el 22 de noviembre, coincidiendo con la celebración de Santa Cecilia.

Los escolares disfrutarán del Puente de Diciembre con las fiestas de la Constitución y la Inmaculada, el 6 y 8 de diciembre. Ambos son festivos nacionales. Ese año el Día de la Constitución cae en martes y la Inmaculada en jueves, por lo que será día no lectivo en este caso no será el 7 de diciembre, como es habitual, sino el viernes 9 de diciembre. En total, el puente abarcará del jueves 8 al domingo 11 de diciembre.

Navidad

Las vacaciones navideñas de los escolares tendrán lugar del 23 de diciembre al 8 de enero del próximo año.

En Extremadura este año el martes de carnaval, el 21 de febrero, será festivo en toda la región, que ya lo era en algunas localidades como Badajoz o Navalmoral. Ahora los padres de la región lo tendrán algo más fácil para conciliar durante esas fechas, que tendrán como días no lectivos el lunes 20 de febrero y el martes 21.

El 20 de marzo los alumnos no tendrán que asistir a clase por la Festividad de San José.

Ya en primavera, los alumnos extremeños disfrutarán de las vacaciones de Semana Santa del sábado 1 de abril al Lunes de Pascua, 10 de abril.

En mayo será día no lectivo el Día del Trabajador, el Primero de Mayo, que este año cae en lunes.

Las actividades lectivas para el alumnado de Infantil, Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria, con carácter general, finalizarán el 21 de julio de 2023.

A estos días habrá que sumar los días no lectivos por las fiestas propias de cada localidad y aprobados por los respectivos ayuntamientos.