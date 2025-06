Vox replica a Vaquera que es «mentira» que no haya dinero para subir el sueldo a los docentes extremeños

«Es mentira que no haya dinero para subir el sueldo a los docentes extremeños». El diputado de Vox, Juan José García, ha replicado así ... a la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, quien ha asegurado que la Junta no puede afrontar una subida salarial para maestros y profesores que la que ya está sobre la mesa: 80 euros mensuales a pagar en dos anualidades.

«Engañan a los docentes», ha insistido el diputado de Vox. «No se puede amortizar deuda y decir que no hay dinero. ¿Con los 370 millones de euros de superávit utilizados para amortizar deuda no se puede homologar el sueldo de los docentes no universitarios?», le ha preguntado. «Piden un incremento de 300 euros mensuales y usted dice que eso suponen 90 millones de euros, por lo que es mentira que no tienen dinero», ha reiterado.

Y no solo para la subida salarial que los sindicatos llevan demandando desde comienzos de año. A juicio de Juan José García, ese dinero se debería invertir también para mejorar las infraestructuras educativas y climatizarlas «y evitar que los niños tengan que ir a clase con un ventilador».

Vox ha recordado a Vaquera que los cinco sindicatos docentes están unidos en su reivindicación y que han amenazado con iniciar el próximo curso con una huelga si no se alcanza un acuerdo en subida salarial. «¿Usted cree que está en condiciones de aguantarla? Esa amortización de deuda le va a costar a usted el puesto», le ha dicho también.

«No sé si me va a costar o no el puesto, pero yo no estoy aquí para defender los intereses de un gremio, sino los de todos los extremeños», le ha respondido la consejera de Educación, que ha insistido en la oferta de subida salarial que está sobre la mesa. «Son 80 euros mensuales, 1.120 euros más al año y con esta cantidad se alcanza la homologación», ha resumido tras aclarar que «los representantes de los docentes (los sindicatos) no son lo mismo que los docentes».

Más allá de la mejora salarial que la Junta propone a maestros y profesores, Mercedes Vaquera ha querido recordar las mejoras ya ejecutadas para este colectivo. «En dos años hay 916 docentes más, 306 plazas más en las plantillas orgánicas, se han reducido de 25 a 23 las horas de los maestros, ya no tienen que ir por las tardes a los centros, las reuniones pueden ser telemáticas y hemos mejorado también sus permisos».

En Plasencia

Vox también ha preguntado a la consejera por los problemas en las infraestructuras educativas de Plasencia. «Vamos a un derrumbe por año; el curso pasado, en el Instituto Gabriel y Galán y este, en el IES Sierra de Santa Bárbara«, ha expuesto el diputado autonómico y concejal en el Consistorio placentino, Álvaro Sánchez Ocaña. »Así que, ¿cómo piensa la Junta de Extremadura actuar para evitar el deterioro en las infraestructuras educativas de Plasencia?».

«De la misma manera que en el resto de localidades de la región», le ha respondido Vaquera. «El deterioro en las infraestructuras no se ha producido en estos dos últimos años, así que pregunte usted al anterior gobierno», le ha indicado la consejera al diputado de Vox. «Nosotros hemos realizado en este tiempo 16 intervenciones en infraestructuras educativas de Plasencia y, en lo que respecta al problema surgido en el Instituto Sierra de Santa Bárbara, ya se está resolviendo».