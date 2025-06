Educación se planta en una subida salarial de 80 euros pese a la amenaza de huelga docente

No habrá ninguna oferta mayor de subida salarial para los docentes extremeños que la que ya está sobre la mesa: 80 euros a pagar en ... dos años. Ante la amenaza de los sindicatos de iniciar con una huelga el próximo curso escolar, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha respondido que la Junta no puede aportar más que ese incremento en las nóminas, al tiempo que ha mostrado su respeto por las protestas anunciadas de cara al próximo curso con el objetivo de conseguir la homologación salarial.

Vaquera ha contestado de esta forma a la rueda de prensa ofrecida ayer por los sindicatos con presencia en la sectorial de Educación- PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT-, que anunciaron que endurecerán su acciones reivindicativas en el próximo curso por la homologación con medidas entre las que podrían estar la huelga y una manifestación en Mérida a la que convocarán a los 17.000 docentes de centros públicos de la región.

La consejera de Educación ha recalcado que la última oferta que la Junta de Extremadura trasladó a los sindicatos fue una subida salarial de 80 euros mensuales, lo que se traduciría en de 1.120 euros anuales para los maestros y profesores de la región, y es la que sigue en vigor, informa Europa Press.

«Eso equivale a 29 millones de euros en manos de nuestros docentes. Con este importe que nosotros proponíamos sí que hay una equiparación o una equivalencia con el resto de comunidades», ha asegurado Vaquera a preguntas de los medios.

En este sentido, la consejera ha recordado que esta cifra no le parece suficiente a los sindicatos, pero que el Ejecutivo regional ya no puede «hacer nada», a lo que ha añadido que los representantes de los profesores «están en su derecho a manifestarse y a hacer las medidas que dentro de la legalidad estimen oportunas».

Respecto a la petición de los sindicatos de la convocatoria de una sectorial extraordinaria con el único punto del orden del día de la homologación salarial, Mercedes Vaquera ha precisado que ni a ella ni a la consejería le ha llegado tal petición. «No sé dónde la habrán pedido o a quién, pero, repito, a mí no me ha llegado la convocatoria, porque si a mí alguien me pide una convocatoria, nosotros la hacemos, con los sindicatos y con todo el mundo», ha asegurado.

Sobre si entiende que la negociación entre la Junta y los sindicatos está bloqueada, como sostienen los representantes de los docentes, Vaquera ha insistido en que se le ha explicado a las centrales que «ahora mismo la Junta no puede aportar más». Para la consejera de Educación, «lo que no puede ser es que lo que ha estado 20 años parado y sin tener ninguna retribución se tenga que hacer ahora en un año».

No obstante, cabe recordar que los sindicatos han rebajado su reivindicación inicial de 300 euros mensuales más. Ahora reclaman una subida salarial de 150 euros a pagar en dos años o 200 en el caso de que sea en tres anualidades.

Cabeza del Buey

Por otro lado, y preguntada por la situación de la guardería de Cabeza del Buey, que está sin cocinero y pinche desde inicios de esta semana, la consejera de Educación ha asegurado que su departamento está trabajando desde este martes en solucionar esta situación.

Como ha contado HOY, esta guardería está sin cocinera y sin ayudante de cocina y, por tanto, no hay servicio de comedor. Durante tres días, 46 niños de 0 a 3 años de Cabeza del Buey, escolarizados en el centro de educación infantil de la localidad, no van a poder comer en sus instalaciones. No hay nadie para elaborar las comidas. La cocinera no está porque se casó el fin de semana y está de viaje de novios; el pinche de cocina está ausente desde el lunes por motivos laborales.

Mercedes Vaquera ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha presentado el convenio entre la Junta y la ONCE para mejorar la atención del alumnado con discapacidad visual en Extremadura.