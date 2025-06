La Junta reabrirá la escuela infantil de Escurial para niños sin plaza en Miajadas

Una veintena de familias se han quedado sin plaza en el centro Arcoíris, el único público de Miajadas que atiende a menores de esta ... localidad, de las pedanías Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas y de los pueblos de alrededor como Almoharín, Escurial, Villamesías y Abertura, entre otros. Para darles una respuesta y atender la demanda de escolarización de menores de 1-2 años, la Junta reabrirá la escuela infantil de Escurial.

«En estos momentos ya se están llevando a cabo las obras de adecuación para reabrir este centro», ha asegurado esta mañana en el pleno de la Asamblea la consejera de Educación, Mercedes Vaquera.

Lo ha hecho a preguntas del diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, que ha llevado a la sesión la problemática que se da en esta zona extremeña «en la que, frente a otras, no pierde alumnos porque tiene una alta natalidad». El diputado de la coalición de izquierdas, que la semana pasada visitó Miajadas para escuchar la petición de las familias afectadas, ha criticado de nuevo la política de los cheques-guardería de la Junta como medida para fomentar la escolarización temprana. «Ya le dijimos que repartir cheques en lugar de abrir plazas públicas de 0-3 años es un error porque discrimina a la zona rural como pone de manifiesto esta situación».

Lo cierto es que, como ha contado HOY, las familias que se han quedado sin plaza en el centro Arcoíris han pedido más plazas públicas porque «los servicios e instalaciones de este centro no se ofertan en ningún otro de la zona, con un horario más amplio y mayores prestaciones para poder compaginar la vida escolar, familiar y laboral». En concreto, «el horario del centro es el más amplio que hay en el municipio, ya que los centros privados tienen unas prestaciones diferentes y un horario más reducido (de 9.00 a 14.00 horas), por lo que no se adapta a los horarios de padres y madres trabajadoras y no posibilitan la conciliación».

8.000 plazas en 361 centros

Mercedes Vaquera ha puesto sobre la mesa la solución decidida para esta situación, la reapertura de la escuela infantil de Escurial, a cuatro minutos de Miajadas, pero ha expresado su disconformidad con la crítica de Unidas por Extremadura por la concesión de los cheques de 200 euros a las familias para la escolarización de sus hijos en el primer ciclo de Educación Infantil (tanto en centros públicos como privados autorizados), que este curso se ha concedido a los menores de 2-3 años y el próximo se amplía a los de 1-2.

«En un año la escolarización infantil en la región ha pasado del 30% al 42% en 2024 y en la de menores de 2-3 años casi rozamos el 70%», ha detallado la consejera. «Si hemos subido así la escolarización, parece que lo estamos haciendo bien y que nuestras medidas dan fruto», ha agregado.

La ayuda este curso ha alcanzado a 6.810 menores de 2-3 años y el próximo, al ampliarla a los de 1-2, se extenderá a otros 6.842. Todos ellos podrán ocupar algunas de las 8.000 vacantes que tiene la región repartidas en 361 centros educativos, la inmensa mayoría públicos.

Según los datos facilitados por Vaquera en la Asamblea, de ese total 124 son aulas experimentales, cuyo mantenimiento les cuesta a la Junta ocho millones de euros anuales; 40 son escuelas infantiles dependientes de la administración regional, 11 son igualmente de la Junta pero la gestión está cedida, 163 son escuelas infantiles municipales y solo hay 43 centros privados autorizados. Y, además, ha avanzado la consejera, «seguiremos trabajando para que haya más escuelas infantiles a través de las entidades municipales».

Los datos del PSOE

Sin embargo, los datos hechos públicos por el responsable socialista de Educación, Francisco Amaya, son diferentes. «Según datos del propio Ministerio de Educación, Extremadura está por debajo de la media española en la escolarización de primer ciclo de Educación Infantil, 37.9% en 2023, frente al 45.9% de media nacional», ha informado el PSOE en nota de prensa.

Para el principal partido de la oposición, la apuesta del Gobierno del PP de conceder cheques en lugar de abrir más plazas públicas de Educación Infantil, frenará la escolarización en esta etapa, «la brecha y desigualdad entre el medio urbano y rural será aún mayor y se tiende de la privatización clara de un servicio que debe ser sagrado».

El secretario de Política Educativa y Formación Profesional recuerda que el Gobierno socialista creó, entre 2021 y 2023, más de 120 aulas en colegios con la finalidad de garantizar la escolarización temprana en las zonas rurales de Extremadura y en las zonas más vulnerables de la región. «Un modelo que permitía aumentar la escolarización pública de calidad en el primer ciclo de Educación Infantil, alumnos de 0-3 años, y que goza de gran aceptación entre las familias y los centros educativos».

Frente a este modelo, «el PP ha decidido frenar la creación de plazas públicas, sustituyendo el modelo actual por 200 euros a las familias para que lleven a sus hijos a centros privados». Para Francisco Amaya, «Guardiola no solo desoye la norma, que obliga a una progresiva gratuidad universal de la Educación Infantil, sino que da la espalda a las familias, sobre todo, de zonas rurales y abre la puerta también a la privatización de un ciclo clave para la escolarización y la detección de necesidades del alumnado más vulnerables».