La Vía de la Plata se estanca y tiene ahora menos peregrinos que hace veinte años

Este domingo, 22 de junio, se cumplirán 21 años del día que Francisco Muñoz, entonces consejero de Cultura de la Junta de Extremadura, inauguró ... el albergue de peregrinos Embalse de Alcántara, junto a la Vía de la Plata y al lado de esa gigantesca masa de agua, el segundo almacén de líquido más grande de España (más de tres mil hectómetros cúbicos). Hoy, el edificio es solo un elemento más del paisaje. Hace al menos un lustro que nadie duerme en él. Está cerrado. Es un lunar en el corazón del trazado extremeño de este sendero histórico que el año pasado eligieron el 1,8% de quienes pasaron por la oficina del Obispado en Santiago de Compostela para recoger su 'compostela' (9.027 de 499.185). Ese medio millón son casi el triple que los 179.870 de dos décadas atrás. Los 9.028 de la Vía de Plata, sin embargo, son 304 menos que en 2004. Conclusión: mientras el Camino no para de crecer, la Vía de la Plata está estancada. Algo pasa con ella.

«Lo del albergue Embalse de Alcántara, en Extremadura, es el mayor punto negro que tiene la Vía de la Plata en España», afirma tajante Miguel Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago Vía de la Plata en Sevilla. «Es fundamental que se abra –añade–, ya ha ocurrido alguna desgracia y puede que no sea la última».

Ampliar La Vía de la Plata en las proximidades de San Gil. Hoy

Se refiere a Josef Sheffler, alemán de 40 años a quien la Guardia Civil halló muerto junto al camino a unos dos kilómetros de Cañaveral el 5 de agosto de 2018. El día antes, el hombre telefoneó a su mujer para decirle que se encontraba mal y pedirle que llamara a alguien que pudiera ir a buscarle. El encargado del albergue de Cañaveral –el siguiente al del embalse– fue a por él, pero no le encontró. Avisó a la Benemérita, que dio con su cadáver a 200 metros del camino.

Tiradas muy largas

La mañana del día en que falleció, Scheffer, que iba relatando su viaje en Twitter (ahora X), escribió el siguiente mensaje: «Ahora estoy cogiendo fuerzas en Casar de Cáceres. No hay nada en los próximos 22 kilómetros. Nada». Efectivamente, no hay nada más que campo en toda la etapa. Pero equivocó la distancia. No eran 22, sino 33. Porque 22 son los que hay de Casar de Cáceres al albergue del embalse, pero si este está cerrado, hay que seguir hasta la siguiente parada, Cañaveral, a 11 kilómetros. El alemán se preparó para una etapa de 22 kilómetros pero tuvo que hacer 33 y las fuerzas no le llegaron. Extremadura sufría esos días una ola de calor que disparó los termómetros por encima de los 40 grados, y entre Casar de Cáceres y Cañaveral no hay ni sombras ni fuentes, dos carencias que afectan a otros tramos de este sendero a su paso por la región.

Ampliar Un peregrino, por la carretera N-630, entre Cáceres y Cañaveral. Hoy

«A mí, el año pasado me recogió el 112 en la zona en la que ha falleció el alemán», contaba en HOY seis días después de la muerte del caminante germano el español Joaquín Luján, 74 años en ese momento, y un peregrino experto: había hecho el Camino once veces, cuatro de ellas por la Vía de la Plata. Consciente de que tenía por delante 33 kilómetros, Luján salió de Casar de Cáceres a las seis de la mañana y a las dos de la tarde decidió avisar al 112 y esperar a la ambulancia sentado a la sombra de un puente.

«Ahora mismo, hacer el Camino de Santiago por la Vía de la Plata a su paso por Extremadura es una de las mayores aventuras que puede hacer uno en Europa, porque en el resto de comunidades autónomas está bien cuidado, hay albergues y fuentes y sombras, pero en la nuestra, no».

Lo dice Sergio Lorenzo, periodista de HOY durante más de tres décadas y experto en las rutas jacobeas, de las que ha recorrido varias. En abril de 2008, participó como ponente en un congreso celebrado en Orense y centrado en la Vía de la Plata, y allí resumió su experiencia. «En Aldeanueva del Camino –relataba Lorenzo–, en un magnífico albergue, nos encontramos con otro peregrino, el médico valenciano Federico Jordá, cuya opinión es bastante valiosa, ya que había recorrido nueve veces el Camino de Santiago por diferentes rutas. Decía que de todas, la más dura era la de la Vía de la Plata, y se quejaba de algunas deficiencias: le habían tenido dos horas esperando en el albergue Embalse de Alcántara a que alguien le abriera, y al final se tuvo que ir porque no aparecía nadie».

Ampliar Albergue Embalse de Alcántara, cerrado desde hace al menos un lustro. Armero

Otra vez, peregrinando por Extremadura junto a su hermano, el periodista gallego pero afincado en Cáceres desde hace casi cuatro décadas tuvo que auxiliar «a un peregrino holandés que nos encontramos en el albergue del embalse», recuerda. «Nosotros habíamos salido de Casar de Cáceres con la idea de dormir también ahí, pero nos lo encontramos cerrado. El hombre estaba venga a llamar al teléfono que ponía en un cartel en la pared, pero no se lo cogía nadie. Ya no le quedaba agua. Le dimos nosotros de la nuestra y seguimos camino hasta Cañaveral, adonde llegamos por la noche, con treinta y tantos kilómetros en las piernas. Fue una etapa dura. Yo no tomo agua y ese día me bebí tres litros».

El francés, más de 230.000

Falta de sombra, ausencia de fuentes y longitud excesiva son los tres factores que en mayor medida explican la dureza de la Vía de la Plata en Extremadura. Además de los 33 kilómetros de la etapa Casar de Cáceres-Cañaveral, los peregrinos que hagan caso a algunas de las guías más populares, como la de Grozne, harán 36 kilómetros entre Mérida y Alcuéscar, 37 al día siguiente hasta Cáceres, o 38 de Carcaboso a Aldeanueva del Camino. La de Eroski Consumer aconseja también ir desde Zafra hasta Almendralejo (36,7 kilómetros).

Estas razones ayudan a explicar por qué la Vía de la Plata tiene muchos menos usuarios que otras rutas jacobeas. El camino francés tuvo el año pasado 232.262, el portugués interior 95.497, el luso por la costa 74.758, el inglés, 28.063, el primitivo, 24.464, el del norte, 21.416, y hasta la séptima posición no aparece la ruta extremeña, con sus 9.027, el 59% de ellos españoles y muchos más a pie (85%) que en bici. Fueron casi 1.300 andaluces, cerca de 700 valencianos, más de 600 gallegos, casi la misma cantidad de madrileños y tras ellos, algo menos de 400 extremeños. Entre los extranjeros, destacan los portugueses, italianos, alemanes y estadounidenses. En todos los casos, a estas cifras hay que sumar los peregrinos que no pasaron a recoger su 'compostela', el certificado con el que el Obispado acredita gracias a los sellos estampados en la credencial que el caminante ha recorrido más de cien kilómetros a pie o doscientos en bici.

A día de hoy, este sendero tiene nueve albergues de la Junta de Extremadura, que le tiene encomendada la gestión de todos excepto el de Alcuéscar (en cesión demanial al Ayuntamiento) a Gebidexsa, la empresa pública que atiende la cartera de inmuebles turísticos titularidad del Gobierno autonómico. Están cerrados tres: el Embalse de Alcántara y los de Villafranca de los Barros y Torremejía. Funcionan los de Zafra, Baños de Montemayor, Oliva de Plasencia, Hervás, Alcuéscar y San Gil, aunque algunos, tanto públicos como privados, cierran en verano por falta de peregrinos. Es el caso del de Zafra, el del molino de Pancaliente en Mérida o el de la Casa de la Misericordia en Alcuéscar, si bien este último siempre tiene alguna cama disponible.

«De febrero a mayo atendemos a entre 20 y 30 peregrinos al día, y una vez que empieza el calor, no viene casi ninguno», detalla el sacerdote Fernando Alcázar, al frente del albergue de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, donde cada caminante puede cenar, recibir la bendición peregrina y asistir a una misa especial para ellos. Cobran la voluntad.

A más calor, menos usuarios

Que a más calor, menos peregrinos, lo certifican en otros alojamientos de Cáceres, Mérida y otros municipios de la Vía de la Plata a los que HOY ha telefoneado para confirmar si están abiertos. También está cerrado el de Plasencia, municipal aunque de gestión privada.

Mención aparte merece el del embalse de Alcántara, de la Junta y para el que Gebidexsa está preparando una licitación. A la última, convocada en el año 2022, no optó nadie. Y no será porque el edificio no merece la pena. Está en el kilómetro 519,5 de la N-630, tiene 25 plazas distribuidas en dos habitaciones para seis personas, dos cuádruples y una quíntuple. De diseño arquitectónico contemporáneo a base de hormigón visto, bien integrado estéticamente en el paisaje, dispone de recepción, cafetería, sala polivalente (para comedor, reuniones y salón de alberguistas), cuatro patios interiores, porche exterior, sala de máquinas, calefacción, aire acondicionado...

«Es un albergue estupendo, pero tiene un problema de depuración de aguas», cuenta alguien que conoce el asunto de primera mano. Esta carencia obliga en algunos momentos del año a abastecerlo con agua comprada, de hecho la licitación de hace tres años contempla compensaciones por este gasto. Para subsanar el defecto, el año pasado se hicieron mejoras en un pozo. «Es un albergue muy bueno, que funcionó bien los primeros años, pero como está abandonado desde hace años –al menos cinco–, ha sufrido vandalismo, y la Junta de Extremadura, por más que conoce el problema desde hace años, no lo soluciona», cuenta la propietaria de uno de los chalés que hay en los alrededores.