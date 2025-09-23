HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación este martes del ciclo de Aupex en el Teatro López de Ayala de Badajoz. HOY
Planes en Extremadura

Las Universidades Populares de Extremadura programan conciertos didácticos en 29 localidades

El ciclo organizado por Aupex comienza este viernes en Cáceres y finalizará en diciembre en Valdecaballeros

R. H.

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:15

La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) ha organizado un ciclo de 32 conciertos didácticos que llegarán a 29 localidades de la región con el que persigue facilitar a la ciudadanía el acceso y comprensión de la música clásica desde una perspectiva educativa, participativa y lúdica.

Un ciclo que cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura, que en palabras del secretario general de Cultura, Francisco Palomino, ha destacado las posibilidades que estos circuitos de programación ofrecen a los jóvenes artistas extremeños para que puedan desarrollarse profesionalmente y estas iniciativas, ha asegurado, «siempre tendrán el apoyo de la Junta de Extremadura».

Hasta diciembre

Estos conciertos se celebrarán entre los meses de septiembre y diciembre. El primero tendrá lugar este viernes, 26 de septiembre, en Cáceres y el último, el 27 de diciembre en Valdecaballeros.

Cultura en zonas rurales

Entre los objetivos de esta actividad está descentralizar la cultura y llevarla al ámbito rural, e impulsar el trabajo de jóvenes artistas. Así lo ha destacado el secretario general de Cultura, quien ha estado acompañado por la responsable cultural de AUPEX, Marta del Pozo, y por su presidente, Miguel Sansón, así como por representantes de las tres agrupaciones que participarán en estos conciertos.

Por su parte, el responsable de AUPEX, Miguel Sansón, ha mostrado su satisfacción por llevar más de dos décadas acercando la música clásica a todas las localidades de la región a través de la Universidades Populares y democratizando, de esta forma, el acceso a la cultura de calidad.

MÁS INFORMACIÓN

Sansón ha desgranado la programación para 2025, que en esta edición incluye en la gira tres propuestas de repertorios clásicos, que serán llevados a cabo por tres agrupaciones musicales.

Tres propuestas

Por un lado, 'Circa', que ha participado en anteriores ediciones del programa, presenta 'Bach & Anna', un viaje musical a través de la vida de Anna Magdalena Bach contada en primera persona por la soprano Violeta Siesto acompañada al piano por Sergio Thuillier y al violonchelo por Francisco Carmona.

Por otro lado, estará el 'Cuarteto Ayala', cuarteto de cuerdas integrado por Mario Guedes y Laura Vila (violines), Dylan Pujazón (viola) y Ana Vila (Violonchelo), que interpretará el concierto 'Melodías del tiempo'. Junto a ellos, también estará 'Eolia Dúo', conformado por Raquel Otero (violín) y Álvaro Ruiz (piano), que presentan 'Un viaje sonoro', una propuesta donde la música clásica y el cuento se unen en un mágico viaje a través de la imaginación.

Música clásica

Estos conciertos además tratan de identificar, promocionar y difundir el trabajo de las agrupaciones musicales profesionales extremeñas dedicadas a la música clásica y también facilitar a la ciudadanía el acceso, disfrute y comprensión de este tipo de música desde una perspectiva educativa, participativa y lúdica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  4. 4 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  5. 5 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  6. 6

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  7. 7 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  8. 8 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  9. 9 Varios jóvenes moralos, investigados por la reyerta mortal de Cáceres
  10. 10 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las Universidades Populares de Extremadura programan conciertos didácticos en 29 localidades

Las Universidades Populares de Extremadura programan conciertos didácticos en 29 localidades