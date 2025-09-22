El Ayuntamiento emeritense y Aupex ofertan 21 talleres gratuitos de artes escénicas Estarán activos hasta el mes de diciembre y suponen 500 horas de formación en cuatro áreas de conocimiento

Celestino J. Vinagre Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:41

Talleres gratuitos de artes escénicas, danza, música, artesanía y desarrollo personal. 21 en total. Es la oferta programada por el Consistorio emeritense y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex). El plazo de inscripción arranca el próximo jueves, 25. Son talleres que suman 500 horas de formación, en cuatro áreas de conocimiento: artes escénicas, danza y música, artesanía y desarrollo personal.

«Son actividades de esparcimiento cultural y formativas no regladas, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a participar en distintas actividades que vayan en beneficio propio o de sus relaciones sociales», ha dicho la delegada de Universidad Popular, Pilar Amor.

La programación de las actividades abarca hasta el mes de diciembre «y viene a complementar» la oferta cultural que se desarrolla en la ciudad. Se pretende expuso Amor, favorecer la igualdad de oportunidades y de acceso a acciones de enseñanza que van más allá de la formación regular.

Además, expuso obedecen al empeño del equipo de Gobierno municipal por «modernizar la Universidad Popular como un espacio de aprendizaje, de creatividad y de convivencia».

Inés Fernández, de Inesperada Cerámica, por ejemplo, ofrecerá un módulo para adultos de capacitación para el empleo y otros dos para el público juvenil, que tendrá lugar los viernes como lugar de ocio alternativo.

Por su parte, Esteban García Ballesteros, de la empresa teatral El perro verde, gestiona talleres de música, artes escénicas y también de bienestar personal; risoterapia, identidad vocal, talleres de musicoterapia, biodanza, técnica vocal.

«No pretendemos otra cosa que divertir a la gente, crear un buen ambiente y, sobre todo, un espacio seguro para que todo el mundo se encuentre a gusto», subrayó el actor.

La mayoría de los talleres se llevarán a cabo en las instalaciones de El Perro Verde y el Estudio Inesperada Cerámica. Otros tendrán lugar en el Economato y en la Casa de Cultura de Nueva Ciudad. La duración y los horarios varían según el curso.