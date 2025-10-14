Últimos días para conseguir que este pueblo extremeño se convierta en destino rural del año: cómo votar Son diez los pueblos que compiten por el título de este año y podría ser la primera vez de Extremadura en conseguirlo

Irene Manzano Martes, 14 de octubre 2025, 13:20

Extremadura es una tierra única y de una riqueza inmensa. Cada una de sus localidades están llenas de historia y cultura que hacen de cada rincón extremeño un paisaje singular y Jerez de los Caballeros es vivo ejemplo de ello.

Nombrado oficialmente como uno de los pueblos más bonitos de España en enero de este año, ahora se disputa un nuevo título. A finales de este mes la localidad podría convertirse en la nueva Capital de EscapadaRural y alzarse como vencedora frente a otros nueve municipios de la geografía española.

¿Qué es lo que hace que Jerez de los Caballeros sea idónea para conseguir este título?

La forma en la que Jerez de los Caballeros logra fundir tradición, naturaleza y cultura hace que se convierta en una tesoro histórico de Extremadura.

Jerez de los Caballeros es... Patrimonio e Historia: un pueblo con esencia medieval. Con su gran patrimonio romano, podrás perderte por sus calles y sentirás que viajas en el tiempo. Entre sus monumentales torres, murallas e iglesias, te sorprenderás con joyas arquitectónicas de diferentes siglos y estilos a cada paso.

Tradición singular: Jerez de los Caballeros es única en sus fiestas. Además de tener una Semana Santa de las más bonitas de España que es 'Fiesta de Interés Turístico Nacional', disponen de una celebración única: la tradicional Salida del Diablo. Y entre otras de sus festividades más especiales, en julio se organiza el Festival Templario ('Fiesta de Interés Turístico Regional'), la oportunidad perfecta para sumergirte por completo en una experiencia medieval única.

Gastronomía jerezana: Jerez es cuna del jamón ibérico de bellota, por ello, desde hace más de 30 años, se celebra en mayo el Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa.

Destino único: en mitad de dehesas infinitas, se convierte en un paisaje lleno de calma y naturaleza.

¿Cómo hacer que Jerez de los Caballeros gane el título?

El procedimiento para conseguir que Jerez de los Caballeros sea el primer municipio extremeño ganador es sencillo: las votaciones se pueden hacer desde la propia página de EscapadaRural.

El período de votación estará abierto hasta el domingo 26 de octubre y el miércoles 29 será anunciado el ganador de entre los 10 finalistas. Además, entre las personas que voten, se elegirán a 3 ganadores que podrán coseguir una escapada rural.