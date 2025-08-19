Jerez festeja a su patrón, San Bartolomé, y la salida del diablo El próximo sábado y el domingo se celebran tradiciones como la persecución del demonio y la quema del rabo y la procesión del santo con la Virgen del Reposo

Fin de semana festivo en Jerez de los Caballeros. El calendario ha hecho este año que San Bartolomé caiga en fin de semana y con ello las dos jornadas en las que se honra al patrón jerezano y desarrolla la ancestral Salida del Diablo.

El próximo sábado, día 23, a las doce de la mañana, el repique de las campanas de la iglesia de San Bartolomé y la tirada de globos, caramelos y balones anunciará la salida del demonio. Vestido de rojo, con cuernos, alas y rabo, antes de lanzarse a la calle se asomará a uno de los balcones del templo. Después y asustará a los niños, a los que les propinará escobazos. Pero, indica la tradición, estos se protegerán mostrándole cruces de madera. Durante tres horas aproximadamente, el diablo y los niños, también adultos, se agolparán por las calles de Jerez para este ritual. La tradición simboliza el triunfo del bien sobre el mal.

En la noche de ese día 23 se produce también la habitual Quema del Rabo del Diablo en el Llano de la iglesia de Santa María. Será a las diez de la noche. La cita está organizada por la asociación cultural 'Amigos de la quema del rabo del diablo' con la colaboración de: Ayuntamiento, Bomberos, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, la Asociación cultural del Belén Santa Ángela, empresas y casas comerciales.

En el Llano de Santa María se disponen hileras de pasto en forma de cuadros y también del 'rabo' para prenderles fuego junto a las figuras del diablo y la diabla que, un año más, presidieron la escena. De nuevo el fuego como elemento purificador para alejar el mal y atraer el bien.

El domingo, día 24, a las once, habrá una misa en San Bartolomé y posterior procesión tanto del santo, llevado por niños y adolescentes 'preparados' por la Archicofradía del Santísimo Sacramento, y la Virgen del Reposo. La procesión discurrirá por la calle El Cura, Pilar Lasarte, Ahedo y de vuelta a la iglesia del patrón. La hermandad del Santísimo ha organizado varias actividades, entre ellas el concurso de dibujo y carteles, y una populosa 'velá en la noche del sábado en el Barrio Alto con música con un Dj y rica comida para hacer más llevadera la celebración nocturna.

En cuanto al concurso de infantil se ha celebrado la octava edición y la séptima edición del concurso de carteles.

El dibujo con mayor puntuación en la categoría de 5 a 9 años resultó ganador el presentado por Diego Díaz Baena. En la categoría de 10 a 14 años, el realizado por Daniel Vera García. En cuanto al concurso de carteles, el trabajo ganador para ser el cartel anunciador de las fiestas patronales fue el ejecutado por Blanca Lucía Esteban Álvarez. También resultaron premiados los de Juan Avís Pañero y Ana Cortés Fuerte.

Santos Villafaina, hermano mayor de la Archicofradía del Santísimo, ha destacado la participación cada vez mayor en la tradición de la Salida del Diablo y el trabajo que realiza la hermandad para que no se pierdan tanto los actos religiosos como lúdicos en torno a la festividad del patrón de Jerez de los Caballeros.

