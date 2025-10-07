'La Noche en Blanco' ofrece este sábado 25 propuestas culturales y de ocio en Jerez de los Caballeros Catas de vino y jamón, exposiciones y conciertos aparecen en un programa que incluye también la apertura de iglesias y horarios especiales para el comercio

Celestino J. Vinagre Martes, 7 de octubre 2025, 21:23 Comenta Compartir

Cita sabatina en Jerez de los Caballeros para saborear el arte, la música, el patrimonio, la historia y la cultura popular de este municipio Conjunto Histórico Artístico y que ha pasado a engrosar recientemente la lista de uno de los 'Pueblos más bonitos de España'. La novena edición de 'La Noche en Blanco' llega el sábado con múltiples actividades.

Exposiciones fotográficas y pictóricas, catas de vino y jamón, talleres infantiles, conciertos de música a cargo de cargo de los grupos Retama y Camerata Bolero, la Coral de la Escuela Municipal de Música, 'Amaro Brothers' y Licor 43 son algunas de las citas propuestas, que incluye también la apertura de las iglesias y palacios jerezanos y horarios especiales de apertura del comercio local.

De forma concreta, se apunta que los lugares con mayor encanto del centro histórico de la ciudad se convertirán en escenario para las diferentes actividades. En el centro cultural San Agustín se podrán visitar tres exposiciones a cargo de la Asociación Fotográfica de Jerez de los Caballeros, otra con las obras galardonadas en el Concurso de Pintura Al Aire Libre 'Francisco Benavides' y otra con los trabajos presentados al Concurso de carteles del XXIII Festival Templario.

En este mismo edificio se desarrollarán talleres y actividades para el público infantil a cargo de la Asociación cultural del Belén Santa Ángela, y dos conciertos a cargo de Retama y Camerata Bolero. El auditorio de San Agustín acogerá un espectáculo de magia con Christian Magritte y un monólogo a cargo de 'Juan y punto'. Y en el Mirador de San Agustín tendrán lugar sendas actuaciones a cargo de Lana Tryhub y María Elena Rueda.

En la Plaza de la Alcazaba se llevará a cabo un «Candeling Night» a cargo de «Xerez Windbrass» y en el lienzo de la muralla, el público podrá disfrutar de otros dos conciertos a cargo de la Coral de la Escuela Municipal de Música y «Amaro Brothers» junto a la actividad «Jerez en lienzo» del artista jerezano Alberto Hernández.

Otros espacios como El Palacio de Los Guzmanes y la Casa de Hermandad del Señor Ecce-Homo, albergarán la exposición «Ateneo rural» de Euexia Rural y un concierto de violín y chelo a cargo de Ainhoa y José Brioso, respectivamente.

En la Plaza de España habrá varias citas desde las 19.00 horas: pintura en vivo de Carmen de Matos, el concierto de «Trouppelandia», bailes regionales con el grupo «Jara y Jerez» y la Asociación de viudas «Santa Mónica» y el concierto del grupo «Licor 43» que pondrá el broche a este evento.

Además, se llevarán a cabo pasacalles y visitas guiadas teatralizadas a cargo de la asociación 'Jerez a Escena' en enclaves significativos como «La Torre Sangrienta» y la Casa natal Museo Vasco Núñez de Balboa.

El concejal de Cultura y Patrimonio, Mario Méndez, ha subrayado la «magnífica respuesta de artistas, grupos, asociaciones y colectivos» para hacer posible otra edición de La Noche en Blanco.