HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las docentes han sido defendidas por el abogado Alonso Ramón Díaz. HOY

El TSJEx obliga a la Junta a repetir el concurso de traslados docentes cerrado hace un año

Rechaza su recurso de apelación y da la razón a maestras de Religión que reclaman que se les bareme su experiencia como interinas de esta asignatura

Ana B. Hernández

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:52

Aún cabe recurso de casación ante el Supremo, pero la justicia ya ha dado por dos veces la razón a las maestras de Religión ... que han llevado a la Junta ante los tribunales para pedir que se les bareme su experiencia como interinas de esta asignatura. Primero fueron los juzgados de primera instancia. Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el que obliga a la Consejería de Educación a repetir el concurso de traslados y valorar la experiencia de estas docentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  5. 5 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  6. 6 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  7. 7 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  8. 8

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  9. 9

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»
  10. 10

    Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El TSJEx obliga a la Junta a repetir el concurso de traslados docentes cerrado hace un año

El TSJEx obliga a la Junta a repetir el concurso de traslados docentes cerrado hace un año