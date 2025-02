El Supremo anula el nombramiento del extremeño Gabriel Castañares en el gobierno de Sánchez El tribunal cree injustificado que la dirección general de Políticas Palanca de la Agenda 2030 la ocupe el joven cacereño y no un funcionario de carrera

Antonio J. Armero Cáceres Lunes, 20 de diciembre 2021, 13:59

El Tribunal Supremo ha anulado los nombramientos de dos cargos de libre designación del gobierno de Pedro Sánchez, uno de ellos el del extremeño Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030. La sala de lo contencioso-administrativo entiende que no está suficientemente justificado que ese puesto lo ocupe el joven cacereño de 38 años y no un funcionario de carrera.

La legislación –en concreto, la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del sector público en su artículo 66–, establece que el rango de director general está reservado a funcionarios de carrera, aunque contempla excepciones. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explica que «la jurisprudencia ha entendido que la justificación ha de descansar en la inexistencia de cuerpos de funcionarios con preparación en las materias a que se dedican las direcciones generales a las que se quiere aplicar la excepción».

A criterio de la Sala de lo contencioso-administrativo, no es este el escenario en el caso de la designación de Castañares. Tampoco en el del otro nombramiento anulado, el de María Teresa Pérez, alicantina que accedió con 26 años a la dirección general de Juventud. Ambos son cargos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Ione Belarra, de Unidas Podemos.

La decisión del Supremo atiende parcialmente el recurso presentado por la Federación española de asociaciones de los cuerpos superiores de la administración civil del Estado (FEDECA). La demanda –recuerda el CGPJ– sostenía que se había aplicado indebidamente esa excepción en más de treinta direcciones generales, y en varias discutía la idoneidad de los elegidos». Entre ellas, las de nombres conocidos como José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, o Pere Navarro, director general de Tráfico.

Las impugnaciones

Tras analizar todas las impugnaciones, la Sala entiende que en algunas no hay nada que objetar, y que en otras hay cuestiones formales que impiden anular los nombramientos, como la caducidad del plazo para reclamar o «que se dirigían con disposiciones no incluidas en el acuerdo de recurrir adoptado por el órgano de gobierno de FEDECA», según informa el CGPJ. En otros casos, no admite el recurso, y en los dos citados, anula los nombramientos.

Gabriel Castañares es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid, y experto universitario en Transporte Terrestre por la Universidad Camilo José Cela, además de máster en Gestión de calidad y medioambiente por la EUDE Business School. También hizo el curso superior de gestión empresarial en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Nacido en Plasencia, pasó su infancia en Guijo de Santa Bárbara, el pueblo de La Vera donde están sus raíces familiares. Ha trabajado como cartero en Correos –tres meses durante un verano– y en Adeuma, empresa madrileña de control ambiental de instalaciones. La mayor parte de su carrera profesional, no obstante, la ha desarrollado en Renfe. Llegó a la compañía como becario adscrito a la gerencia de Medio Ambiente, continuó como técnico (de estudios ambientales y sostenibilidad primero, y de eficiencia energética después), y finalmente fue designado jefe de gestión y eficiencia energética. También trabajó para la UIC (Unión Internacional del Ferrocarril) en París y para la Comisión Europea, en proyectos ligados al medioambiente, la sostenibilidad y el cambio climático.