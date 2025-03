La subdirectora de Atención Especializada del SES se suma al listado de dimisiones

Esther Pérez Margallo, subdirectora de Atención Especializada de los servicios centrales del SES, abandonará sus responsabilidades la próxima semana de manera oficial.

Se trata del último alto cargo que ha presentado su dimisión tras la marcha del subdirector de Atención Primaria, José Luis Mora. La Consejería de Salud asegura que, en el caso de Esther Pérez, «su salida responde a razones estrictamente personales, completamente ajenas a su desempeño profesional». A partir de este momento, «se procederá a nombrar a su sustituto».

Respecto al subdirector de Atención Primaria, quien hizo efectiva su salida de los órganos centrales del SES el pasado 30 de noviembre, Salud indica que ya se ha designado a su sustituto «y se incorporará próximamente». Cabe recordar que esta subdirección es responsable del pliego que centra el concurso de transporte terrestre sanitario, que ha anulado la Comisión Jurídica de Extremadura.

Tanto José Luis Mora como Esther Pérez forman parte del organigrama de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, al frente de la cual está Félix Miranda. En menos de un mes los responsables de las dos principales subdirecciones, las relacionadas directamente con la atención sanitaria tanto en Primaria como en Especializada, han abandonado el cargo y sus salidas se suman al largo listado que se ha venido produciendo en el último año, desde que en diciembre de 2023 arrancaran en el área de salud de Navalmoral de la Mata.

La decisión de Salud de prescindir de la directora de Recursos Humanos motivó la dimisión de tres de los cargos directivos que acababan de ser nombrados por los entonces nuevos responsables de la consejería. En concreto, la dimisión de la directora gerente y los responsables de las direcciones de Enfermería de Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Desde entonces la cascada de dimisiones no ha cesado, son en torno a una veintena las que se han producido y alcanzado también a las áreas de salud de Plasencia y Badajoz, especialmente.

Las explicaciones

La Consejería de Salud ha encuadrado las salidas «en cambios que se hacen para mejorar la atención al ciudadano o en decisiones personales que se toman por el desgaste que conllevan los puestos de responsabilidad», según la explicación dada por el director general de Recursos Humanos del SES, José Antonio Bote, en su última comparecencia en la Asamblea.

No lo cree así, sin embargo, la oposición. La portavoz socialista de Salud, Isabel Gil Rosiña, considera que «las dimisiones no vienen motivadas por un problema de dinero, sino de incapacidad para gobernar el SES. Lo dijimos cuando se nombraron los altos cargos, personal de la privada que no tiene interiorizado el mapa ni la función ni las necesidades de la sanidad pública. Lo dijimos y asistimos con horror a lo que está ocurriendo, porque nada importa más que la salud».

Para Gil Rosiña tanto las dimisiones en cascada que se vienen produciendo y no cesan, como el hecho de que la valoración de los extremeños de su sanidad haya descendido cinco puntos en el último año, «es fruto de la desidia del SES, aunque la consejera de Salud culpe a los ciudadanos», en referencia a la explicación dada por Sara García Espada para justificar el déficit de médicos en el Valle del Jerte.