Los sindicatos docentes rompen su relación con Educación hasta que haya un acuerdo salarial Mantienen que los 80 euros de incremento en las nóminas no homologan los sueldos de los maestros y profesores extremeños

Ana B. Hernández Jueves, 9 de octubre 2025, 12:59 Comenta Compartir

Los cinco sindicatos con presencia en la sectorial de Educación -PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO- rompen de manera definitiva su relación con la consejería que dirige Mercedes Vaquera mientras no haya un acuerdo salarial. Así lo han comunicado esta mañana al término de la reunión que han mantenido las centrales.

«En cumplimiento de nuestro deber sindical, mientras no se produzca la negociación y acuerdo de la homologación salarial de los docentes extremeños, no asistiremos y no colaboraremos en ninguna convocatoria de la Consejería de Educación», indican en el comunicado que han hecho público.

«La Junta de Extremadura ha respondido en los medios de comunicación al masivo seguimiento de la huelga y la manifestación, que reitera la oferta de subida salarial de 80 euros«, y las centrales mantienen que con esta cuantía no se logra la homologación que reivindican »no para ser los mejores pagados del país, sino para estar en la media nacional«, insisten. Las centrales reclaman una subida en las nóminas de maestros y profesores de Extremadura de 150 euros en dos años o de 200 en tres.

No obstante, indican también, «la Consejería de Educación puede, unilateralmente, hacer dicha subida. En ningún momento hemos impedido que dicha subida insuficiente -la de los 80 euros- se lleve a cabo, pero no pueden contar con el aval sindical porque está muy lejos de la homologación».

En el caso de que Educación ejecute en esa subida, aclaran, «sería eso, una subida salarial, y tendremos que seguir negociando la homologación salarial tal y como se comprometieron en su programa electoral».

Más movilizaciones

Las cinco centrales reiteran que «mantenemos nuestra voluntad de negociación, por lo que exigimos al Gobierno de Extremadura reanudar la negociación de manera abierta y constructiva, con una voluntad real de alcanzar unas condiciones salariales dignas para los docentes extremeños y dejemos de ser los peor pagados de España, en caso contrario continuaremos con las movilizaciones».

Consideran que cuentan con el respaldo claro de los docentes de la región tras la jornada de huelga del pasado martes y la manifestación multitudinaria que tuvo lugar en Mérida. Según sus datos, en la protesta participaron más de 8.000 maestros y profesores y el paro fue secundado por más del 80% de ellos. Frente a ello, la Consejería de Educación indica que la huelga fue seguida por 42,61%, por lo que «el 57,39 por ciento de los docentes han acudido a su puesto de trabajo».