La Asamblea debate sobre gestión forestal, transporte escolar y jefaturas de servicio del SES Además de estos asuntos, se abordarán la ayuda excepcional de emergencia a explotaciones ovinas y de cereza o la creación de más residencias universitarias públicas

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, responde este jueves a las preguntas de los grupos de la oposición en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, que está centrado en los incendios de este pasado verano y el transporte escolar.

Un pleno arrancó con las preguntas a las presidenta de la Junta de Extremadura, a la que Unidas por Extremadura cuestiona por su valoración de la gestión de la consejera de Educación en el inicio del curso escolar, Vox le cuestionará sobre la gestión del transporte escolar, y el PSOE le preguntará sobre su actuación durante la crisis del transporte escolar.

Compatibilidad de las jefaturas en el SES

A continuación han comenzado las preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno que versan sobre la compatibilidad de las jefaturas de servicio y sección del SES con la actividad privada, la negociación del conflicto del transporte escolar o la Central Nuclear de Almaraz, tras lo que se sustanciará una interpelación del PSOE sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de transporte escolar.

Mercedes Vaquera

El pleno sigue con dos comparecencias de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ambas a petición propia, una sobre el inicio del curso escolar 2025/26, y la segunda sobre la situación del transporte escolar en Extremadura.

Posteriormente, los grupos parlamentarios debatirán el dictamen elaborado por la Comisión de Agricultura sobre el proyecto de ley de ayuda excepcional de emergencia a explotaciones ovinas y de cereza especialmente afectadas por desastres naturales en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Otro de los puntos más destacados será la solicitud por parte del Grupo Socialista, de la creación de una comisión no permanente de investigación sobre los incendios sufridos en Extremadura en agosto de 2025.

El orden del día continuará con dos mociones subsiguientes a interpelación, una para instar a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de gestión forestal, y otra para adoptar medidas en materia de Atención Primaria de Salud.

Turismo afectado por los fuegos

A continuación se debatirán tres propuestas de impulso, dos del Grupo Socialista para instar a la Junta a crear un fondo de compensación y ayudas urgentes para el sector turístico afectado por los incendios, y otra en la que solicita reponer y garantizar el servicio de transporte escolar.

En la tercera propuesta de impulso, Unidas por Extremadura instará a la Junta a elaborar un plan de inversiones en la construcción de residencias universitarias públicas.

Emergencia climática

El pleno va a terminar con dos propuestas de pronunciamiento, una del PSOE para instar a las Cortes Generales a apoyar el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática propuesto por Pedro Sánchez, y otra del PP para pedir al Gobierno central a realizar acciones para ayudar a los afectados en la recuperación tras los incendios.