La Junta achaca los grandes incendios a la despoblación y la protección del monte: «La masa forestal ha crecido un 22%» El consejero Francisco Ramírez subraya que frente a los dos fuegos anuales que se venían produciendo en la última década, «este verano han sido 18»

El objetivo es hacer compatible la conservación del monte con el desarrollo económico. «Puede parecer una perogrullada, pero no lo es, porque hemos estado protegiendo más al paisaje que a las personas y ahora nos encontramos con que los paisanos que viven en los pueblos son una especie a proteger», ha declarado Francisco Ramírez este miércoles en la Asamblea, en su primera comparecencia como consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural para exponer sus líneas de actuación.

Conseguir ese objetivo es preciso, a juicio de Ramírez, para lograr el desarrollo de los pueblos y frenar a la vez los incendios forestales, dos acciones que van de la mano y que conforman el nuevo reto a alcanzar. Para ello cree prioritario modificar una legislación que dificulta los usos tradicionales y que incrementa el combustible en el monte. «La política no se puede diseñar de espalda a la realidad y la realidad es que las leyes acaban expulsando a la gente de los pueblos», ha dicho el consejero.

La realidad del monte extremeño hoy, según los datos que ha expuesto, es que su masa forestal ha crecido un 22% desde comienzos del siglo hasta alcanzar en la actualidad los tres millones de hectáreas. «Hay un crecimiento cada vez más de esta masa y por eso hay cada vez más grandes incendios».

De hecho, ha concretado, «si en la última década hemos tenido una media de dos grandes incendios al año, este verano han sido 18. Solo entre el 14 y el 15 del pasado agosto se contabilizaron seis incendios, esto es que en dos días hemos triplicado la media anual».

Reducir la masa forestal por eso, para rebajar el riesgo de incendios, aumentado los usos agrícolas, ganaderos y forestales en el monte pasa según el nuevo responsable de Mundo Rural por flexibilizar la legislación y conseguir que deje de ser un obstáculo.

Francisco Ramírez ha anunciado, en este sentido, las reformas de la Ley de Conservación de la Naturaleza, la Ley de Protección Ambiental, la simplificación de los trámites para el pastoreo, el fomento de esta práctica con rebaños municipales, la recuperación del proyecto Mosaico en Gata y Hurdes y su ampliación a La Vera, y el primer Plan Forestal de Extremadura. «Su vigencia será de 10 años y estará dotado con 634 millones de euros», ha detallado.

Pero además se continuará aumentado la inversión en prevención y se mejorarán los efectivos de lucha contra los incendios con la creación de 85 nuevas plazas en el Infoex y la ampliación de la jornada anual al 100% de otros 138 bomberos.

En cuanto al resto de las competencias de su consejería, Ramírez ha indicado que se continuará modernizando y apostando por la caza, la pesca y la tauromaquia, mejorando las condiciones de los agentes del mundo natural e invirtiendo en infraestructuras rurales. Y, en lo referente a reto demográfico, la nueva competencia dada a su departamento, «elaboraremos una nueva estrategia contando con los expertos de Europa que vendrán en las próximas semanas a conocer la realidad demográfica de Extremadura».

«Tenemos que llevar a cabo políticas para devolver la esperanza a los pueblos», ha defendido Francisco Ramírez, para tratar de frenar el éxodo juvenil. «Hoy más del 40% de los municipios de la región, 158 localidades, están en riesgo de desaparecer con una densidad inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado», ha recordado.

El consejero no se ha referido durante toda su intervención al proyecto de Tierra de Barros, ni siquiera tras reconocer que «el regadío es lo que da vida a nuestra región», y han sido por eso los grupos de la oposición quienes le han afeado el olvido y reclamado claridad respecto a este regadío concreto.

«El anterior consejero de Gestión Forestal buscó excusas para no hacerlo, ¿qué va a hacer usted?», le ha preguntado el PSOE. «Que se le reconozca como el consejero honesto, dígale a los regantes la verdad», le ha pedido Unidas por Extremadura. «Han dejado a los agricultores sin nada», le ha criticado Vox.

«Tierra de Barros es una de las grandes estafas del PSOE. A día de hoy la Comisión Europea no ve la viabilidad técnica del proyecto. No vamos a consignar fondos europeos para un proyecto que no es viable, lo de engañar a la gente se ha acabado», ha respondido el consejero a todos.

Los tres grupos de la oposición han reconocido los retos de Gestión Foresta y Mundo Rural y han pedido a Ramírez que se ponga a trabajar, «menos anuncios y más hechos», le ha dicho Vox, para avanzar en la ejecución del presupuesto de la consejería. «De los 72 millones de euros con los que contaba el pasado ejercicio, solo se han gastado 29. Han dejado 43 en el camino en la lucha contra los incendios», le ha reprobado el PSOE.

El diputado socialista Valerio Rodríguez ha criticado, además, que se utilicen las leyes para justificar una falta de gestión, «no hay ninguna que le impida limpiar los montes», y que en la apuesta por los nuevos usos se olviden proyectos que fijan población como la planta de resina de Gata.

En la misma línea, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, le ha dicho al consejero que «el problema no son las leyes, sino que ustedes no las aplican. Ninguna de las 14 zonas con alto riesgo de incendios en la región cuenta a día de hoy con un plan de prevención con el que deberían contar desde hace una década». De Miguel ha criticado «el análisis simplón» del consejero respecto a las causas de los incendios, ha reivindicado más medios para el Infoex, «85 efectivos más son insuficientes», y más derechos «y no solo medallas» para los bomberos.

