La Federación de Turismo Rural considera insuficientes las ayudas de la Junta por los incendios

La Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural (Feextur) y la Asociación Turismo Norte Extremadura consideran insuficientes las ayudas aprobadas por el Gobierno regional para compensar ... al sector por los incendios forestales de este verano en al región.

Estas entidades señalan que el decreto-ley aprobado por la Junta de Extremadura tiene un alcance «muy limitado». En concreto, se dirigen a empresas de las zonas con poblaciones confinadas o evacuadas, con un fijo en función de la actividad y una cantidad variable que depende de su tamaño.

«Todos sabemos que los incendios han afectado a muchas zonas y comarcas de Extremadura», explican. «Principalmente al Valle del Ambroz, Valle del Jerte, Cáparra Tierras de Granadilla y Las Hurdes». Además, apuntan que el daño al sector del turismo «se inicia desde el inicio del incendio y se extiende muchos meses, no sólo el tiempo que tardan en apagar el incendio o confinamientos o evacuaciones».

Sin embargo, el decreto-ley excluye a la comarca de Las Hurdes, «donde hubo varias poblaciones evacuadas o confinadas con graves efectos y daño al turismo, no sólo alojamientos sino también empresas de actividades y restauración».

Las asociaciones añaden que toda la comarca se ha resentido este verano y que además es una zona que ha sufrido tres grandes incendios en los últimos cuatro años «sin ningún tipo de ayuda por parte de la administración a los afectados en el turismo».

En el mismo sentido, lamentan que las ayudas dejen fuera al resto de los municipios de las comarcas del Valle del Ambroz, Valle del Jerte y Cáparra Tierras de Granadilla que no han tenido evacuaciones o confinamientos pero que han sufrido el efecto de los incendios.

Junto a esto, lamentan que en aquellos municipios con evacuaciones o confinamientos de casas aisladas las ayudas sólo se dirigen a las empresas de actividades, «dejando fuera a alojamientos y restaurantes».

También critican que el importe fijo de las ayudas sea tan sólo de 1.200 euros y que las variables de subida sean tan restrictivas (por ejemplo, en función del número de habitaciones). Y cuestionan que el límite máximo sea tan sólo de 3.000 euros «cuando hay negocios que han perdido muchísimo más». Asimismo, consideran insuficiente la consignación de 300.000 euros para todos los afectados.

Además, recalcan que las ayudas no están exentas de tributación, sino que habrá que que tenerlas en cuenta al hacer las declaraciones de impuestos; y que la tramitación debe hacerse por medios electrónicos, lo que perjudica a empresarios de mayor edad y sin conocimientos informáticos.

Feextur recuerda que es una entidad incluida en Coeba-Creex (la principal patronal extremeña) y tiene su extensión por todo el sector del turismo en la región; mientras que Turismo Norte Extremadura apunta que tiene 250 socios las comarcas septentrionales de la comunidad.