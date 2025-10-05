El SES contrata al 60% de los MIR que terminan su formación y atrae a 43 de otras regiones
Les ha hecho nombramientos de hasta tres años y la contratación mejora respecto a 2024, sobre todo por los médicos que llegan de otras comunidades
Cáceres
Domingo, 5 de octubre 2025, 07:57
Con el fin de septiembre los médicos internos residentes (MIR) que se han formado en el Servicio Extremeño de Salud (SES) cuatro años y ... cinco en algunos casos han tenido que decidir dónde trabajar. Han terminado su especialización y el 60% de los 229 que han aprendido en esta comunidad han optado por quedarse en la región. El SES les ha ofrecido contratos de hasta tres años y 138 los han aceptado. Además, la Junta ha atraído a 43 médicos formados en otras comunidades.
En cuanto a la retención de quienes terminan su residencia en Extremadura, son cifras que mejoran respecto a 2024 pero similares a las alcanzadas por el gobierno anterior. Sin embargo, sí se observa una clara mejoría en cuanto a la atracción de especialistas que cursan el MIR en otras regiones.
De este modo, una nueva hornada de médicos se han incorporado al SES para paliar la carencia de profesionales, una situación que afecta a todo el país y que genera que las comunidades 'luchen' por intentarse quedar con sanitarios. Es una pugna para atraer a los especialistas a sus territorios y, sobre todo, evitar que se vayan los que se forman en sus sistemas de salud.
En el caso de Extremadura han puesto en marcha un plan que se basa en contratos de hasta tres años, la pieza angular del programa de captación del talento iniciado en 2024 por el SES. Además, fomentan su participación en proyectos de investigación y en formación de posgrado, máster o título propio relacionados con su especialidad que bonifican con un máximo de mil euros.
A eso se une que la Junta ya está pagando el 100% de las pagas extras a los MIR, una cantidad económica que los médicos tenían que reclamar antes por vía judicial si querían recibirla.
Un total de 181 profesionales se han incorporado a trabajar al SES este año tras finalizar su formación sanitaria
Siguiendo ese plan, este año el SES ha contratado a MIR en dos tandas. Primero, 187 residentes finalizaron su formación en julio y, de ellos, 111 aceptaron los nombramientos. En septiembre han terminado 42 y 27 han aceptado los contratos.
Además, en este 2025 el SES ha atraído a 43 médicos especialistas de otros servicios de salud. Supera así los 25 del año pasado y los 14 de 2023 que fueron contratados en Extremadura tras realizar la formación en otras regiones.
Son de especialidades como Medicina Familiar y Comunitaria en Atención Primaria, así como de servicios hospitalarios como Aparato Digestivo, Angiología y Cirugía Vascular, Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, Hematología y Hemoterapia, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Nuclear, Medicina Preventiva, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neumología, Obstetricia y Ginecología, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría y Psiquiatría, entre otros.
En esta relación de especialistas contratados por el Servicio Extremeño de Salud tras finalizar su residencia incluye a algunos profesionales que no son médicos, pero que también realizan la formación especializada, como varios psicólogos que se incorporan al servicio de Psicología Clínica y farmacéuticos que lo hacen en la especialidad de Farmacia Hospitalaria.
Si las cifras se comparan de manera detallada con el año pasado, la atracción de médicos a la región mejora. En 2024 el SES contrató a 114 residentes, es decir, en torno al 50% de los que se habían formado en la comunidad.
Si se tiene en cuenta lo sucedido en junio de 2023 o antes de la pandemia, en 2019, con el anterior gobierno y con contratos que solían ser de un año, la cifra de retención de MIR que se forman en la región es similar, con porcentajes de poco más del 60%. Por ejemplo, a finales de junio de 2023 se fidelizaron a 92 de los 147 MIR que habían terminado en junio, y en 2019 a 84 de 132, según los datos facilitados en su momento por los anteriores responsables sanitarios.
22 plazas de médicos residentes vacías
El SES ha adjudicado todas sus plazas de médico interno residente (MIR) este año, algo que no sucedía desde hace tres convocatorias. Sin embargo, tras el proceso de incorporación, finalmente 22 han quedado vacías porque cuatro personas han renunciado y 18 no se han incorporado. Por tanto hay 22 vacantes de las 312 de formación sanitaria especializada ofertadas. Esta situación suele ser habitual. En 2024 hubo finalmente 19 puestos vacíos de los 307 ofertados. Eso quiere decir que la tasa de cobertura ha mejorado, con 290 plazas cubiertas frente a 288 del año pasado, lo que «refleja una mayor eficacia en el proceso de incorporación y una mejor respuesta de los profesionales», según indica la Consejería de Salud.
