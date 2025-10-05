HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
Imagen de archivo de estudiantes de Medicina de la UEx en una clase práctica. Hoy
Médicos Internos Residentes en Extremadura

El SES contrata al 60% de los MIR que terminan su formación y atrae a 43 de otras regiones

Les ha hecho nombramientos de hasta tres años y la contratación mejora respecto a 2024, sobre todo por los médicos que llegan de otras comunidades

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:57

Comenta

Con el fin de septiembre los médicos internos residentes (MIR) que se han formado en el Servicio Extremeño de Salud (SES) cuatro años y ... cinco en algunos casos han tenido que decidir dónde trabajar. Han terminado su especialización y el 60% de los 229 que han aprendido en esta comunidad han optado por quedarse en la región. El SES les ha ofrecido contratos de hasta tres años y 138 los han aceptado. Además, la Junta ha atraído a 43 médicos formados en otras comunidades.

