Cirugía Vascular, un servicio bajo mínimos en Extremadura, logra fidelizar a dos MIR

Dos de los médicos internos residentes que han aceptado trabajar en el SES tras realizar la formación sanitaria en Extremadura son de la especialidad ... de Angiología y Cirugía Vascular, uno de los servicios que más problemas de falta de profesionales tiene. De hecho, en Cáceres lleva cerrado desde hace seis años, lo que ha generado quejas e incluso la puesta en marcha de una plataforma ciudadana para su reapertura.

Sin embargo, los esfuerzos realizados tanto por el anterior gobierno extremeño como el por el actual para captar especialistas que permitan la reapertura han sido, por el momento, en vano. Nada ha funcionado: ni la salida a concurso de las plazas, ni las propuestas de traslado, ni la negociación directa con médicos a quienes se ofrecen condiciones especiales para que vengan a ejercer a Extremadura.

El cierre de Cirugía Vascular en Cáceres en agosto de 2019 ha generado un efecto bola de nieve que tiene colapsado el servicio, con listas de espera interminables y tiempos de intervención inasumibles, por no hablar de los largos desplazamientos hasta Badajoz y otras incomodidades que sufren los pacientes cacereños y los familiares que les acompañan.

Además, de los ocho facultativos que componen el servicio en Badajoz (hay 10 plazas, pero dos no están cubiertas), solo cuatro trabajaban a tiempo completo hasta ahora, ya que hay tres con reducción de jornada, además de la baja de la cirujana que estaba al frente, según los últimos datos tras la reunión que mantuvieron a finales de agosto la presidenta de la Junta, María Guardiola, acompañada por su consejera de Salud, Sara García Espada, y la gerente del área de Cáceres, Encarna Solís, con los representantes de la plataforma ciudadana creada para exigir la vuelta del servicio a Cáceres.

Guardiola les dijo que habían mantenido contactos con servicios de salud de otras comunidades para tratar de atraer a cirujanos vasculares a Cáceres, y que algunos profesionales incluso habían visitado el hospital para conocer de primera mano las instalaciones en las que se ubicaría el servicio. Además, les detalló que se estaba trabajando en la «fidelización» de los médicos residentes que terminan su formación, con el objetivo de que puedan incorporarse al sistema sanitario.

Ahora ya es una realidad que dos MIR se han incorporado a este servicio, aunque por el momento eso no supone que se ponga en marcha Cirugía Vascular en Cáceres y la Consejería de Salud indica que siguen trabajando para su reapertura.

Con el fin de septiembre los MIR que se han formado en el SES cuatro años y cinco en algunos casos han tenido que decidir dónde trabajar y el 60% de los 229 que han aprendido en esta comunidad han optado por quedarse en la región. El SES les ha ofrecido contratos de hasta tres años y 138 los han aceptado. Además, la Junta ha atraído a 43 médicos formados en otras comunidades.