Urgente Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
Reunión de Guardiola, la consejera de Salud y la gerente del área de Cáceres con representantes de la plataforma para la reapertura de Cirugía Vascular en Cáceres el pasado mes de agosto.
Nuevos contratos en el SES

Cirugía Vascular, un servicio bajo mínimos en Extremadura, logra fidelizar a dos MIR

En Cáceres está cerrado desde hace seis años y, en Badajoz, hasta ahora, solo cuatro de las diez plazas de la plantilla estaban cubiertas a tiempo completo

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:23

Dos de los médicos internos residentes que han aceptado trabajar en el SES tras realizar la formación sanitaria en Extremadura son de la especialidad ... de Angiología y Cirugía Vascular, uno de los servicios que más problemas de falta de profesionales tiene. De hecho, en Cáceres lleva cerrado desde hace seis años, lo que ha generado quejas e incluso la puesta en marcha de una plataforma ciudadana para su reapertura.

