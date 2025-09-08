Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella

Alba Alcázar Crespo Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:47 Comenta Compartir

El verano de 1977 marcó un momento clave en la búsqueda de símbolos identificativos para Extremadura. El 14 de agosto, en Badajoz, se organizó una multitudinaria manifestación contra la construcción de una de central nuclear en Valdecaballeros.

Unas seis mil personas recorrieron las calles coreando lemas como «¡Centrales nucleares, a la finca de Suárez!», en alusión al entonces presidente Adolfo Suárez. En esa jornada, ondeó por primera vez en un organismo oficial, la bandera verde, blanca y negra de Extremadura, tal y como recogió el Diario HOY.

En 2023, el periodista J. López-Lago, compañero de HOY, entrevistó a César Marín Clemente, quién confesó haber sido el creador del escudo de la bandera de Extremadura. Según explicó, su idea fue la siguiente: «como tenemos una bandera tricolor, haré un escudo bicolor. Estuve consultando libros de heráldica y partí de la base de que, si trazamos una línea de norte a sur por la Vía de la Plata (la Nacional 630), la parte próxima a Portugal pertenecía a León y la otra a Castilla. Por eso en la parte superior, coloqué el león a la izquierda y el castillo a la derecha, al contrario de lo que ocurre con el escudo de España».

Años más tarde, en 1983, se constituyó una comisión parlamentaria para oficialiar los símbolos de la Comunidad Autónoma, bandera, himno y escudo. Estaba formada por once representantes de distintos partidos (seis del PSOE, dos de Alianza Popular, uno del Grupo Popular, uno del Partido Comunista y uno de Extremadura Unida) y presidida por el socialista Antonio Vélez.

Dentro de este grupo, fue César Martín Clemente, economista y jurista, quien asumió la responsabilidad de diseñar un escudo, al ser el único con conocimientos básicos de heráldica. El se encargó de ordenar y dimensionar los elementos que hoy lo componen: el león, el castillo, las columnas, la encina y la corona real.

Se tomó la decisión de adoptar como base la aportación de la Real Académia de Extremadura, respaldada por sólidos argumentos heráldicos. Desde entonces, el escudo se encuentra presente en edificios, banderas, títulos, membretes, sellos y publicaciones oficiales, conforme establece el Estatuto de Autonomía.

¿Qué significa la bandera de Extremadura?

En cuanto a la bandera, cada color fue elegido con un significado histórico: el verde representa a la Orden de Alcántara y a la provincia de Cáceres; el blanco remite al pendón real de León, que desempeñó un papel destacado en la repoblación de la región; y el negro alude a la taifa de Badajoz.

El escudo incorpora igualmente símbolos de gran carga representativa: el león identifica a Badajoz, la torre a Cáceres, las columnas con el agua evocan la romanización y la conquista de América, y la encina se erige como emblema de toda Extremadura.

Finalmente, cabe señalar que en heráldica cada color y símbolo tiene un valor propio: el sinople corresponde al verde, el gules al rojo, el azur al azul oscuro y la expresión Plus Ultra significa «más allá», vinculada al hallazgo del Nuevo Mundo. Asimismo, el término rampante describe la figura que aparece erguida, con la mano abierta y las garras extendidas en actitud de atrapar.