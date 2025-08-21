Una calle de Extremadura se cuela entre las más caras de España para comprar vivienda La región, conocida por tener algunas de las viviendas más económicas, también tiene su lado exclusivo

Hace apenas unas semanas, un estudio de Idealista situaba a dos pueblos extremeños entre los más baratos de España para comprar casa. Ahora, la comunidad vuelve a colarse en otro ranking del portal inmobiliario, pero esta vez en el lado opuesto, pues una calle de Extremadura aparece en la lista de las calles más caras de cada comunidad autónoma para comprar una vivienda.

Según el informe publicado por Idealista, la calle Romero Leal, en la capital extremeña, es la más exclusiva de Extremadura, con un precio medio de 774.911 euros por vivienda. Aunque está lejos de los precios que se manejan en la Costa del Sol o en zonas exclusivas de Baleares y Cataluña.

Las calles más caras de España

Estas son las calles más caras para comprar una vivienda calles de cada una de las 17 comunidades autónomas:

1 Urbanización Coto Zagaleta (Benahavís, Málaga – Andalucía): 12.366.846 € 2 Avenida Supermaresme (Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona – Cataluña): 9.063.833 € 3 Camí des Salinar (Andratx, Baleares): 8.909.375 € 4 Avenida de la Macaronesia (Adeje, Tenerife – Canarias): 6.471.111 € 5 Paseo del Conde de los Gaitanes (La Moraleja, Madrid): 5.458.278 € 6 Paseo Miraconcha (San Sebastián, Guipúzcoa – Euskadi): 4.161.250 € 7 Carrer Puerto Andratx (Moraira, Alicante – Comunidad Valenciana): 3.637.500 € 8 Calle Arquitecto Antonio Cominges (Vigo, Pontevedra – Galicia): 1.742.786 € 9 Calle Castelar (Santander, Cantabria): 1.013.894 € 10 Colonia San Lamberto (Zaragoza – Aragón): 888.458 € 11 Calle Acera de Recoletos (Valladolid – Castilla y León): 828.118 € 12 Calle Romero Leal (Mérida, Badajoz – Extremadura): 774.911 € 13 Avenida Madrid (Logroño, La Rioja): 664.235 € 14 Urbanización Campo Norte (Cartagena, Murcia): 670.000 € 15 Calle Cervantes (Oviedo, Asturias): 527.898 € 16 Urbanización Pinares del Júcar (Albacete – Castilla-La Mancha): 513.500 € 17 Avenida Pío XII (Pamplona/Iruña, Navarra): 302.026 €

La calle más cara está en Málaga

El ranking nacional lo encabeza la urbanización Coto Zagaleta, en Benahavís (Málaga), donde los propietarios piden una media de 12,3 millones de eurospor sus viviendas. Una cifra muy por encima de la media nacional y que convierte a este rincón de la Costa del Sol en el epicentro del lujo residencial en España.

La segunda posición la ocupa la Avenida Supermaresme, en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), con un precio medio de 9,06 millones de euros, mientras que el tercer puesto corresponde al Camí des Salinar, en Andratx (Baleares), con 8,9 millones de media.