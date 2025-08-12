HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego en Ourense EP

Cuatro bomberos heridos en los incendios de Ourense

Ya han sido trasladados al hospital para tratar sus quemaduras, donde permanecen con pronóstico reservado

C. P. S.

Martes, 12 de agosto 2025, 19:46

La provincia de Ourense está cercada por las llamas, pese al trabajo de los medios de emergencias. El viento y la virulencia de los fuegos juegan en contra de su extinción. Unos incendios que, según informan desde la Diputación de Ourense, tres bomberos de la brigada de la localidad han sufrido quemaduras de consideración mientras trabajaban y tuvieron que se atendidos in situ por el 061. Por ahora, permanecen con pronóstico reservado.

A primera hora de la tarde de este martes, 12 de agosto, se ha desatado un nuevo incendio en la provincia gallega, en el concello de Oímbra, que ya ha arrasado 80 hectáreas de monte. Las llamas sorprendieron a las brigadistas municipales que trabajan en la zona. Tuvieron que refugiarse para no ser embullidos por el fuego. Poco después, fueron localizados con diversas quemaduras, uno de ellos no estaba consciente, y trasladados a un centro hospitalario. Aunque el pronóstico, por el momento, permanece reservado, estarían fuera de peligro.

Los servicios sanitarios tuvieron también que atender a un cuarto brigadista, en este caso se encotnraba en Maceda. Sufrió un accidente mientras conducía una motobomba, lo que ha provocado una rotura en su pierna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima de violación de Mérida es una peregrina que estaba completando el Camino de Santiago
  2. 2 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
  3. 3 Ola de calor: cinco localidades extremeñas superan los 43 grados este lunes
  4. 4 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  5. 5 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  6. 6 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  7. 7 La rama de un árbol aplasta un coche en Ronda del Pilar, en Badajoz
  8. 8 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»
  9. 9 El rincón del Alentejo donde la cocina con sello Michelin se marida con música y piscina entre olivos, cerca de Badajoz
  10. 10 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cuatro bomberos heridos en los incendios de Ourense

Cuatro bomberos heridos en los incendios de Ourense