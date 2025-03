Renfe cesa a los responsables de Media Distancia, Alvia e Intercity y pide disculpas a los viajeros

Un incidencia con consecuencias. Tras las dos últimas semanas con retrasos en el tren de Extremadura, el último capítulo que han sufrido los viajeros extremeños ... ha acabado con varios ceses. El presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha cesado a los responsables de Servicio Público (Media Distancia) y Servicios Comerciales (Alvia e Intercity) de la línea Madrid-Extremadura, por la incidencia de ayer del Alvia de Madrid a Extremadura, según ha publicado en su página web.

Renfe ha asegurado que se ha realizado una investigación interna en la que se ha comprobado que el retraso del Alvia Madrid – Badajoz de este martes por la tarde se produjo por «la concatenación de errores en la asignación de gráficos de personal de conducción», ha sostenido.

Según la principal empresa de transporte ferroviario en España, el informe confirma, por una parte, «la no asignación de maquinista de reserva» y, por otra, «la falta de habilitación necesaria para la conducción del tren de la serie 730 (con el que se presta el servicio Alvia) de otro maquinista que sí estaba disponible», han señalado.

«Esta acumulación de errores, en un momento de máximo compromiso de Renfe con Extremadura, en el que se ha preparado a toda la organización para dar máxima prioridad al servicio que se presta a los ciudadanos en esa Comunidad Autónoma, explica los ceses», ha afirmado la empresa.

Renfe, además, ha ofrecido sus disculpas a los viajeros y a las instituciones extremeñas.

Responsabilidades

El último episodio del tren extremeño ha hecho que desde la Junta de Extremadura se pidiera explicaciones y responsabilidades a la empresa de transportes. La consejera de Movilidad y Transportes, Leire Iglesias, ha sido muy crítica este jueves y pedía consecuencias. «Es algo que no puede volver a pasar y demandamos que se asuman todas las responsabilidades por ello».

La titular extremeña de Transportes ha dicho que «sea por un error humano» o por otra circunstancia no puede dejar de asignarse maquinistas preparados como reserva en el caso de que sus titulares no acudan a realizar el trayecto. «No solo se pueden dar disculpas sino que evidentemente no vuelva a producirse este hecho y exigirse responsabilidsdes». ¿A quién?, se le ha cuestionado a Iglesias. «El último responsable es el presidente de Renfe», ha incidido.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también se mostró muy crítico en redes sociales y calificó la incidencia como «una nueva desvergüenza» y pedía la dimisión del responsable.

Sin maquinista

La incidencia que ha acabado con los ceses se debió a que el el maquinista titular del servicio no se presentó para conducir el tren y el de reserva no estaba habilitado para dirigir el Alvia. El motivo por el que el conductor titular no acudió a su puesto de trabajo no ha sido revelado por Renfe, que achaca el fallo a «un error humano en los gráficos de maquinistas» y asegura que asignar un maquinista no habilitado a un determinado servicio es un error de asignación del gráfico que investigará. Al no poder tomar los mandos del Alvia, para que el maquinista pudiera prestar el servicio los viajeros tuvieron que cambiar a un tren 599 de Media Distancia.

Esto provocó no solo el retraso del tren sino también un desfase de plazas, ya que la empresa había vendido 214 asientos de las 260 con los que cuenta el Alvia pero el Media Distancia tiene 185 plazas, por lo que casi una treintena de viajeros se quedaron sin asiento. Renfe ofreció a estas personas un servicio alternativo. «Algunas aceptaron y fueron alojadas en taxi. Otras prefirieron ir en el tren, aún a sabiendas de que la única forma de viajar era sin asiento asignado», informa Renfe.

El tren llegó a su destino con 53 minutos de retraso. La compañía ofrece sus disculpas y reseña que devolverá el importe íntegro del billete a todos los viajeros. En el 'Compromiso de puntualidad', Renfe establece para el Alvia la devolución de la mitad del importe del billete si el retraso es superior a 15 minutos y de la totalidad cuando sobrepasa los 30 minutos. La indemnización se puede solicitar una vez transcurridas 24 horas de la llegada del tren. El plazo es de tres meses.