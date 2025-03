La falta de un maquinista formado obliga a viajar en el suelo a varios usuarios entre Madrid y Badajoz

Nueva incidencia en el servicio ferroviario que conecta Madrid con Extremadura. El Alvia que tenía que partir a las 16.38 de la tarde de ... este martes de Atocha no ha podido salir de la estación madrileña porque, según ha informado Renfe, el maquinista no había realizado el curso correspondiente para su conducción, por lo que los viajeros han sido reubicados en un tren Media-Distancia que ha salido sobre las 17.20 de la tarde de la capital de España. El convoy marcha con unos 45 de minutos de retraso.

La incidencia coincide con el retorno del puente de Todos los Santos que concluye este festivo 1 de noviembre. Los usuarios han sido informados del retraso que sufría el convoy de viva voz en la sala de espera de la estación antes de bajar a los andenes.

Según han relatado algunos de los afectados a este diario, faltaba poco tiempo para la salida y no se avisaba a través de los paneles informativos del número del andén, por lo que han empezado a intuir que el tren saldría con demora. Minutos antes de la hora prevista han sido avisados de que viajarían en un Media-Distancia que finalmente ha partido de Madrid en torno a las 17.20 de la tarde, cuarenta minutos después de la hora prevista.

Maquinista sin curso

Según ha confirmado Renfe a este diario, por «un error que se está investigando», el maquinista no estaba autorizado para dirigir el Alvia porque no disponía del curso correspondiente para conducirlo, razón por la que los pasajeros se han montado en un Media-Distancia que ha salido una media hora después.

Ampliar HOY

A la demora se suma en esta incidencia la falta de asientos en el convoy, lo que ha obligado a algunos viajeros a instalarse en el suelo del vehículo. Según el relato de uno de los usuarios, uno de los revisores le ha comentado que «desde Atocha van 15 personas sentadas en el suelo por el 'overbooking' que hay».

Sin embargo, desde Renfe han precisado que son una docena de pasajeros los que se han quedado sin plaza durante parte del trayecto porque han rechazado el servicio alternativo que la compañía ha ofrecido en taxi y autobús a aquellos con destino a las localidades más próximas a Madrid. Cabe indicar que la empresa había vendido 214 plazas del Alvia pero el Media-Distancia tiene poco más de 180 por lo que una treintena de viajeros se quedaba sin asiento.

Con independencia del retraso, Renfe devolverá el 100% del importe del billete a los viajeros.

Testimonios

Miguel Contador es uno de los viajeros afectados. Viene de Barcelona y va a Badajoz. Ha hablado con responsables de Adif y según explica, como tienen que ir de pie, les ponen un autobús en Torrijos (Toledo) para llegar a la capital pacense. Viene con su mujer y tres nietos, todos menores de edad, el más pequeño tiene 8 años y va en el suelo. Asegura que no van a subirse en el autobús porque va a ir más lento que el tren.

Mientras, Ramón González tiene de 27 años y es de Madrid. Va a Mérida por vacaciones y señala que les han dicho que pongan una reclamación, «pero no dónde». También le han ofrecido la opción de coger el autobús en Torrijos.

Alberto Nieto, de 30 años, se ha subido en Leganés con destino a Badajoz, donde vive. Afirma que no les han informado de que no había sitio para sentarse y les han indicado que se subiesen porque no pasa ningún tren más a Badajoz desde esa parada.

La semana pasada se sucedieron varias jornadas de retraso en la conexión ferroviaria con Madrid.