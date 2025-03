El maquinista del Alvia Madrid-Badajoz no se presentó y el de reserva no podía conducirlo

María Fernández Cáceres Miércoles, 2 de noviembre 2022, 11:54 | Actualizado 15:12h. Comenta Compartir

El maquinista titular del servicio no se presentó para conducir el tren y el de reserva no estaba habilitado para dirigir el Alvia. Es la ... última de las incidencias en el tren extremeño, que ocurrió ayer en el trayecto Madrid-Badajoz. El motivo por el que el conductor titular no acudió a su puesto de trabajo no ha sido revelado por Renfe, que achaca el fallo a «un error humano en los gráficos de maquinistas» y asegura que asignar un maquinista no habilitado a un determinado servicio es un error de asignación del gráfico que investigará.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha calificado en sus redes esta incidencia como «una nueva desvergüenza» y ha pedido la dimisión del responsable de la confusión. La compañía ha abierto una investigación interna para conocer el origen del error y tomar medidas para que no vuelva a repetirse. Cuando un maquinista no acude a trabajar por el motivo que sea se asigna otro de guardia, que debería estar habilitado tanto para conducir la máquina como para transitar por la línea. Al no poder tomar los mandos del Alvia, para que el maquinista pudiera prestar el servicio los viajeros tuvieron que cambiar a un tren 599 de Media Distancia. Esto provocó no solo el retraso del tren sino también un desfase de plazas, ya que la empresa había vendido 214 asientos de las 260 con los que cuenta el Alvia pero el Media Distancia tiene 185 plazas, por lo que casi una treintena de viajeros se quedaron sin asiento. Renfe ofreció a estas personas un servicio alternativo. «Algunas aceptaron y fueron alojadas en taxi. Otras prefirieron ir en el tren, aún a sabiendas de que la única forma de viajar era sin asiento asignado», informa Renfe. Noticia Relacionada La consejera de Transportes: «No tiene justificación. El responsable final es el presidente de Renfe» El tren llegó a su destino con 53 minutos de retraso. La compañía ofrece sus disculpas y reseña que devolverá el importe íntegro del billete a todos los viajeros. En el 'Compromiso de puntualidad', Renfe establece para el Alvia la devolución de la mitad del importe del billete si el retraso es superior a 15 minutos y de la totalidad cuando sobrepasa los 30 minutos. La indemnización se puede solicitar una vez transcurridas 24 horas de la llegada del tren. El plazo es de tres meses. La semana pasada hubo varias jornadas con retrasos en la conexión ferroviaria de Extremadura con Madrid. El descarrilamiento de una tolva en las obras de renovación de la vía en el acceso a la estación de Cáceres modificó durante dos días el tráfico. Tanto el martes como el miércoles, los viajeros de tres trenes tuvieron que ser transportados por carretera ante la imposibilidad de pasar por el tramo Cáceres-Casa de la Torre al ser de vía única. La semana anterior también se registraron varias incidencias: el lunes, fallo en la señalización en Aldea del Cano que provocó un retraso de 87 minutos; el jueves, avería en la infraestructura entre Monfragüe y Arroyo de la Herrera que demoró los horarios de cuatro convoyes; y el sábado, avería técnica en el Alvia, que llegó a Madrid-Camartín con 127 minutos de retraso.

Averías del tren extremeño