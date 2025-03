La consejera de Transportes: «No tiene justificación. El responsable final es el presidente de Renfe»

Ni justificable ni explicables. «Es algo que no puede volver a pasar y demandamos que se asuman todas las responsabilidades por ello», señala la consejera ... de Movilidad y Transportes, Leire Iglesias, ante el último incidente relacionado con el tren extremeño. La Junta tiene claro que no hay justificación alguna en que, en la práctica, no hubiera maquinista de reserva para el tren de ayer entre Madrid y Extremadura ante la incomparecencia del titular.

El maquinista fijado como reserva no podía circular al no tener la habilitación para ello, lo que provocó que los pasajeros tuvieran que cambiar de tren, además de exceso de aforo y demora en el viaje.

Iglesias ha indicado que esta mañana ha tenido una reunión con el equipo coordinador del tren extremeño (del Ministerio y sus empresas públicas) para que dieran explicaciones «y lo que nos han dicho no tiene ninguna justificación. No parece razonable que después de una inversión millonaria en el tren y en adecuar las máquinas para su circulación pase esto (por lo de ayer)», ha agregado.

La titular extremeña de Transportes ha dicho que «sea por un error humano» o por otra circunstancia no puede dejar de asignarse maquinistas preparados como reserva en el caso de que sus titulares no acudan a realizar el trayecto. «No solo se pueden dar disculpas sino que evidentemente no vuelva a producirse este hecho y exigirse responsabilidsdes». ¿A quién?, se le ha cuestionado a Iglesias. «El último responsable es el presidente de Renfe», ha respondido.

Leire Iglesias no cree que el que no hubiera maquinista de reserva habilitado para circular con el Alvia sea un problema de falta de personal. «Creo que hay personal suficiente pero, en todo caso, es que no debe fijarse una ruta sin el personal necesario para desarrollarla», ha finalizado.

La consejera ha insisitido en «exigir la responsabilidad de quien tenía que hacer la planificación de ese servicio y no actuó correctamente». Además, ha añadido que no vale solo «con pedir disculpas o con la devolución del importe del billete por parte de Renfe, exigimos que se tomen las responsabilidades respecto de las personas que no hicieron adecuadamente la grafía de maquinistas».

Por su parte, esta mañana el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, calificó en sus redes esta incidencia como «una nueva desvergüenza» y ha pedido la dimisión del responsable de la confusión.