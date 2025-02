Los precios de los alojamientos hoteleros suben el triple en el país que en la región

El precio de los alojamientos turísticos subió el triple en España que en Extremadura durante la primera mitad del año, según los últimos datos del ... Instituto Nacional de Estadística. Esta fuente oficial detalla que de enero a junio, el índice de precios hoteleros aumentó un 9,9% en el país y un 3,2% en la región.

Estos datos ratifican la percepción ciudadana de que el coste de alojarse en uno de estos establecimientos se ha disparado, de modo que las vacaciones son más caras que en años anteriores. Pero la diferencia no es tanta si se elige como destino a Extremadura, cuyo sector hotelero ha recuperado los números de viajeros y pernoctaciones de antes de la pandemia pero no los de plazas disponibles o personal empleado. Esto es: se ha reactivado la demanda pero la oferta aún se resiente por los negocios que bajaron la persiana durante la pandemia y no la han vuelto a subir.

Al acabar el pasado junio había en la región 350 establecimientos abiertos, que son 34 menos que en el mismo mes de 2019, el último antes de la irrupción de la covid que tanto afectó al sector en todo el mundo. En total, la comunidad oferta 9.429 habitaciones, que son 497 menos que en junio de 2019.

Las grandes cifras del sector

El número de plazas asciende a 18.437, que son 702 menos que hace cuatro años. Al acabar el mes pasado, el sector emplea a 2.357 personas, un total de 129 menos que en junio de 2019, según la última Encuesta de ocupación hotelera del INE, que especifica que Extremadura recibió en el primer semestre de este año casi 665 viajeros que sumaron 1.230.565 pernoctaciones. Esta última cifra es un nueve por ciento superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior y un 4% más que de enero a junio de 2019, el año que suele tomarse como referencia porque fue el último antes de la pandemia que tanto afectó al sector a escala global.

De hecho, es la primera vez que Extremadura supera los 1,2 millones de pernoctaciones en el primer semestre, ya que en 2019, que era el mejor dato hasta ahora, fueron 1.187.567. El récord se ha batido gracias principalmente a los buenos números cosechados en el inicio de año, ya que la región firmó su mejor cifra en enero, febrero, marzo y abril. En mayo y junio, sin embargo, hubo más pernoctaciones en el año 2019.

El sector ha recuperado la demanda que le quitó la pandemia, pero no la oferta: hay menos plazas y menos personal empleado

Por último, el INE concreta también la procedencia de quienes eligen la región para sus viajes. En este capítulo, se repite el guion habitual, y de cada cien turistas que escoge hacer turismo en la provincia de Cáceres, 35 son madrileños, 20 andaluces y 15 de la propia región. En Badajoz, no cambia la procedencia mayoritaria pero sí el orden. Los más numerosos son los andaluces (28%) seguidos de los extremeños (23%) y los madrileños (19%).