Los extremeños se lanzan al extranjero ante las vacaciones más caras en la playa

Una semana en un hotel para cuatro personas (dos adultos y dos niños) en la costa de Huelva o Cádiz, destinos veraniegos por excelencia de los extremeños, cuesta en torno a 3.000 euros. Y un circuito por Roma, Florencia y Venecia no pasa de ... los 3.500.

Así están los precios este verano, según detallan las agencias. Ante esas dos opciones, muchos extremeños se están decantando por viajar al extranjero en las ya denominadas vacaciones más caras de la historia.

Ante la subida de precios sobre todo de los destinos de costa en España y el fin de las restricciones en los aeropuertos por la pandemia, el extranjero se posiciona con fuerza y ya es un balón de oxígeno para las agencias extremeñas.

Rosa María Sosa, agente de B travel, lo confirma. «Estamos vendiendo más viajes al extranjero que otros años y menos playa», asegura desde su mesa de oficina en la que este año ha explicado muchos circuitos por Europa, Cuba o Punta Cana. «La reserva de larga distancia se la pensaban mucho y ahora vienen y la hacen en el momento», añade.

Sostiene la misma idea Toñi Nevado, de Viajes Nevatur en Cáceres. «Los extremeños se están yendo de vacaciones y hay un aumento del viaje internacional. Se venden muy bien destinos de Europa como la Costa Amalfitana o los cruceros», comenta.

Dice que se han recuperado los niveles de la prepandemia e incluso las reservas para viajar fuera del país han subido en torno a un 10% respecto a 2019, cuando la covid aún no había llegado.

Lo saben bien Juncal Blázquez y Eduardo García, dos cacereños que esta semana están recorriendo agencias de viajes para volar en septiembre a Riviera Maya. «Los precios están como esperábamos», cuentan desde la agencia CC. Travel, en Cáceres. En ese momento, una de las propietarias que les atiende afirma rotundamente: «Está bastante más caro España que el extranjero».

«Los destinos de playa están carísimos y ya prefieren viajar a Europa. Total, te sale por el mismo dinero que irte a Chiclana» Toñi Nevado Agente de Nevatur

Esta pareja de jóvenes se casa este verano. Los viajes de novios ya era común que fueran internacionales, pero lo que no era tan habitual es que en verano los extremeños cambiaran la playa por destinos europeos o que las personas mayores viajaran tanto al extranjero. «Se jubilan antes y tienen ganas de viajar. Además, la pandemia les ha demostrado que hay que aprovechar el momento», cuenta Nevado.

Como curiosidad, alude a que se están poniendo de moda destinos poco habituales hasta ahora como Albania. «Ya he reservado varios viajes a ese país», añade.

Subidas de hasta el 40%

«Los destinos de playa están carísimos y la gente ya prefiere hacer un viaje por Europa. Total, te va a salir lo mismo que irte a Chiclana», comenta Nevado. Ella sitúa la subida de precios en las costas españolas hasta en un 40%, una cifra que todos los agentes de viajes consultados por este diario confirman.

Además, el concepto vacacional entre los extremeños está cambiando. Atrás han quedado esos 15 días en Matalascañas e Islantilla, con excepciones de aquellos que tienen un apartamento en la playa al que acuden cada verano.

«Ya no se va la gente una quincena a la costa. Algunos van una semana y muchos prefieren dos o tres noches, que sobre todo la reservan por Internet», dice Nevado.

3.000 El precio euros es el precio que cuesta aproximadamente a una familia de dos adultos y dos niños una semana en un hotel con desayuno incluido en la costa de Cádiz en agosto, según coinciden las agencias de viajes. Algunos destinos en el extranjero rondan ese mismo coste.

Coincide con ella Pablo Barra, de CC. Travel. «Estamos viendo una bajada notable en las estancias en las playas. Se vende menos que otros años. Los precios están carísimos. Otra cosa es que recurran a Internet. Sin embargo, en el extranjero están reservando bastante cruceros y Caribe. Y es que los precios están similares. Si a playas de Cádiz te cuesta 3.000 euros, he vendido una semana a Croacia a una pareja por 2.700», cuenta.

«La reserva de larga distancia se la pensaban mucho y ahora la hacen en el momento; en playa vendemos mucho menos» Rosa María Sosa Agente de B travel

Asegura que también se están yendo al extranjero más que incluso antes de la pandemia e indica que el problema de los precios tan caros en la costa es porque hay mucho turista internacional en zonas en las que antes había mucho nacional. «Suelen llenar los hoteles y las pocas plazas que quedan son más caras», añade Barra.

Y si antes recurrían a las agencias de viajes ahora tiran de plataformas web. «El tema playas ha decaído muchísimo para las agencias porque recurren a Internet. También lo seguimos vendiendo, pero sobre todo para personas mayores», comenta Nevado.

Internet

Y precisamente en Internet, solo hace falta darse una vuelta por las principales web de reservas de hoteles y apartamentos para darse cuenta de los precios en las playas a las que suelen acudir los extremeños. Además, la mayoría están agotados. Un 95% de los alojamientos ya no están disponibles para mediados de agosto en casi todas las localidades costeras de Cádiz.

De hecho, las reservas vacacionales han aumentado un 15% respecto a 2022, según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave).

Sin embargo, en las agencias extremeñas no se muestran tan optimistas. «Hay gente que también está optando por no viajar a ningún sitio. Vienen, se informan, ven los precios y reducen días o directamente no van de vacaciones ante la subida de costes», concluye Barra.