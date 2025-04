PP y Vox dejan fuera a los grupos políticos en el día de la región: «Hemos pasado de Habla Extremadura a Habla Guardiola»

La celebración del Día de Extremadura será este año diferente. El nuevo gobierno de coalición de PP y Vox ha decidido suprimir el acto ... institucional en la Asamblea que el PSOE instauró en 2015, cuando Guillermo Fernández Vara volvió a ser presidente autonómico. Un acto que se venía celebrando el 7 de septiembre por la mañana, en el que intervenían, además del jefe del ejecutivo, los grupos políticos con presencia en el parlamento regional, y que se completaba con el que tenía lugar por la tarde en el Teatro Romano, en el que se entregaban las Medallas de Extremadura y en el que los políticos pasaban a un segundo plano. El discurso correspondía a la sociedad civil y era pronunciado por algunas de las personas que habían sido reconocidas con el máximo galardón de la comunidad.

El próximo 7 de septiembre la celebración del Día de Extremadura ya no será así. PP y Vox han decidido suprimir el acto de la Asamblea, por lo que a los grupos políticos ya no se les escuchará en el día de la región, pero sí a la presidenta. María Guardiola pronunciará uno de los dos discursos que habrá en el Teatro Romano. El otro será el ciudadano.

«Son hechos de enorme significancia que ponen de manifiesto lo que dijimos cuando PP y Vox pactaron, que nos preocupaba el pacto tanto por lo que se decía como por lo que no se decía», afirma el presidente del grupo parlamentario socialista, Guillermo Fernández Vara. «Y ya lo estamos viendo. El pacto no decía que de esta celebración iba a desaparecer la Asamblea, que los grupos políticos no íbamos a poder hablar y que la única que lo iba a hacer es la presidenta de la Junta».

Tampoco la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, está de acuerdo con la decisión adoptada por el bipartito. «Es lamentable que se cercene la voz de los grupos políticos porque representamos a una parte de la sociedad y el Día de Extremadura tiene que ser el de todos y el de todas, se tienen que alzar todas las voces, aunque la presidenta crea que solo debe ser la suya». Para De Miguel, «hemos pasado de Habla Extremadura a Habla Guardiola y es muy triste». Especialmente, deja claro la portavoz de la coalición de izquierdas, «cuando los discursos políticos en el acto de la Asamblea no eran ni mucho menos de acoso al gobierno, sino de empujar juntos por una Extremadura mejor».

El mix de Guardiola

Fernández Vara recuerda que con los cambios introducidos en 2015 en la celebración del Día de Extremadura y que se han mantenido hasta ahora, incluida la legislatura pasada, con mayoría absoluta socialista, «el gobierno quiso renunciar a ser el protagonista para compartir el protagonismo con el resto de fuerzas políticas, consecuencia de un principio básico que se llama democracia».

Pero ahora ese protagonismo ya no se va a compartir. «Es poco elegante por parte de la señora Guardiola y es lamentable su autoritarismo y la falta de confianza que demuestra, parece que teme que si los demás hablamos, la podamos opacar», opina Irene de Miguel.

Además de ser la única política que intervendrá en la celebración del día regional, como presidenta de la Junta que es, también concederá una de las Medallas de Extremadura. «Es un exceso de protagonismo absoluto porque no entiende que ella no es la protagonista».

María Guardiola ha recuperado la celebración del día regional que se venía haciendo antes de 2015, cuando no había acto en la Asamblea ni intervención por tanto de los grupos políticos, y ha vuelto a centrar la celebración en el Teatro Romano de Mérida, donde se entregarán las medallas y hablará la presidenta autonómica, pero manteniendo sí el discurso ciudadano que introdujo el PSOE. Este año lo pronunciará María Victoria Gil Álvarez.

Los premiados, los protagonistas

Desde la Junta justifican los cambios del Día de Extremadura para que los premiados sean los «verdaderos protagonistas», según ha señalado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien ha respondido de este modo a quienes han criticado la supresión del acto institucional en la Asamblea el día previo, tal y como se venía realizando, donde los grupos de la oposición intervenían.

A preguntas de los medios de comunicación al respecto, Bautista ha señalado que «se trata de que los verdaderos protagonistas sean los que reciben las medallas, los premiados».

Así, ha explicado que se ha optado por suprimir el acto de por la mañana en la Asamblea de Extremadura porque «los verdaderos protagonistas son los premiados que reciben las medallas por la tarde y son ellos a los que le corresponde ese día brillar» y recibir el reconocimiento «de toda Extremadura».

El consejero ha sido preguntado por esta cuestión tras la reunión que ha mantenido, junto a la presidenta de la Junta, con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT en la región, así como de la patronal extremeña Creex, recoge E. P.