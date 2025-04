«Me preocupa que los jóvenes se marchen de Extremadura y la falta de comunicaciones»

María Victoria Gil Álvarez, natural de Almendralejo, es investigadora y profesora de Química Orgánica en la Facultad de Ciencias de la UEx. En 2018 recibió ... la Medalla de Extremadura por fundar la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos (Aexaal), que ahora ya cuenta con más de 700 familias asociadas. En este 2023 será la encargada de pronunciar el discurso ciudadano por el Día de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida, el próximo 7 de septiembre.

–¿Fue pionera en la región fundando una asociación de pacientes y familiares que hasta ese momento no tenían voz en Extremadura, no?

–Sí, no había otra asociación ni local ni provincial ni regional que trabajara en el ámbito de las alergias alimentarias. Nuestra labor fue divulgar información relacionada con esta patología en los colectivos que era más necesarios, fundamentalmente en los maestros porque la ingesta, el contacto o la inhalación de un alimento puede desencadenar consecuencias que pueden llevar a la muerte. Y hay muchos casos muy recientes en España de personas que han fallecido.

–Ahora será, con su discurso, la voz de miles de extremeños en el día de la comunidad. ¿Cómo se lo comunicaron?

–Recibí la invitación de parte del gabinete de Presidencia de la Junta de Extremadura y las razones por las que me han escogido no las sé. El discurso ciudadano lo dan a los medallistas anteriores y ahí hay un grupo de personas que tenemos las papeletas para ello.

–¿Qué supone para usted esta invitación?

–Es una gran alegría y un honor. Entiendo que será una experiencia inolvidable en mi vida. Va cargado de unos tintes importantes de responsabilidad porque se me da la voz de la ciudadanía extremeña. Que mis palabras puedan llegar a plasmar el sentir extremeño me preocupa mucho, pues me gustaría hacerlo lo más dignamente posible. Sin duda, es una responsabilidad.

Los datos Labor profesional Es profesora de Química Orgánica e investigadora en la Facultad de Ciencias de la UEx.

Medalla de Extremadura Fundó en 2010 la Asociación Extremeña de Alérgicos a los Alimentos (Aexaal) y por ello recibió la Medalla de Extremadura en 2018. Su objetivo es sensibilizar y prevenir las alergias alimentarias en Extremadura a través de la formación en los centros educativos.

Otros reconocimientos Recibió el galardón de Personaje de Almendralejo, otorgado por el Centro de Iniciativas Turísticas, en 2017, y la UEx le otorgó la distinción de la Excelencia Docente en 2016.

–¿Tiene pensado lo que quiere transmitir?

–Aún no porque esto me lo comunicaron antes de irme de vacaciones y he vuelto hace escasas horas. En los próximos días le daré forma en mi cabeza.

–¿Pero entiendo que hay algunos conceptos que quiere que estén en su discurso, no?

–Las preocupaciones de los extremeños son comunes y las intentaré plasmar.

–¿Y cuáles son sus preocupaciones?

– Me preocupa que los jóvenes se marchen y no tengan oportunidades de trabajo dignas en Extremadura, y me preocupa también la falta de comunicaciones. Creo que eso nos pasa a todos los extremeños.

«No podemos ser conformistas, tenemos el potencial y hay que creérselo»

«Pido que hagan llegar a gobernantes nacionales que 'Extremadura cuenta'»

–¿Qué le pide a este nuevo Gobierno para Extremadura?

–Que hagan llegar a los gobernantes de ámbito nacional el lema con el que se va a celebrar este día y es que 'Extremadura cuenta'. No podemos ser conformistas en ningún ámbito porque el potencial de los extremeños no es ni más ni menos que el del resto de los españoles. Es igual. El potencial lo tenemos y solamente nos hace falta empezar a creérnoslo un poquito.

–Más centrada en su ámbito, la ciencia, ¿cómo ve su situación en Extremadura?

–Lo veo igual que a nivel nacional. La sociedad debe concienciarse más del papel que tiene la ciencia para poder exigir mayores inversiones en este ámbito. Y eso se nos suele olvidar.

–¿Cree que la Administración debería invertir más en ciencia?

–Sí. Tanto a nivel nacional y autonómico. Estamos muy lejos de la apuesta que hacen por la ciencia otros países.

–¿Se está yendo por el camino correcto para que cada vez más mujeres se dediquen a la ciencia?

–Tanto en ciencia como en otros ámbitos estamos asistiendo a imágenes que hace unos años eran impensables. Tenemos mujeres referentes en deportes que han sido tradicionalmente masculinos y en la ciencia también pasa. Las cosas están cambiando cada vez más a lo largo de estos años.