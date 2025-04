El Plan de Residuos de Extremadura limita los vertederos a 55.000 toneladas al año

Celestino J. Vinagre Lunes, 4 de diciembre 2023, 07:16 Comenta Compartir

El nuevo Plan Integrado de Residuos de Extremadura (Pirex) fija un tope para los vertederos. No se podrá construir uno en la región que supere ... las 55.000 toneladas recepcionadas por año, según puede adelantar HOY. Es decir, acaba con proyectos de macrovertederos. No solo eso. El Pirex, para el periodo 2023-2030, estipula dónde no se podrá levantar esas instalaciones. Además, recoge explícitamente que si antes del 31 de diciembre de 2025 no hay ningún proyecto privado para enterrar residuos, lo hará la Junta.

De esta forma, el Gobierno regional acota bastante el terreno de juego en el que se podrán mover estos proyectos, no solo los de eliminación de residuos en vertederos sino los de plantas de tratamiento para su reciclaje. Con las nuevas reglas proyectos como el macrovertedero planteado el año pasado en Salvatierra de los Barros (archivado por la Administración regional y pendiente de la justicia tras acudir sus promotores a los tribunales) tendrían muchos obstáculos para poder salir. El proyecto en Salvatierra se ideó para albergar 178.000 toneladas de residuos al año (la mitad aproximadamente vendrían de fuera de la región), superando las 130.000 toneladas que recogía el borrador del Pirex que sacó el anterior Ejecutivo regional. Ahora el Pirex lo rebaja más: máximo 55.000 toneladas. Ahora, cuando se apruebe el Pirex 2023-2030 tras ser llevado al Consejo Asesor de Medio Ambiente, queda definido el documento en el que se plasma no solo cómo está la región en producción y gestión de todo tipo de residuos, sino la hoja de ruta a seguir. De forma concreta, estipula que se construirán 12 plantas de compostaje de residuos orgánicos y vegetales hasta 2030. De forma global se recoge que la Unión Europea y su nueva legislación exige a los Estados miembros que adopten medidas para dar prioridad a la prevención, a la preparación para la reutilización y reciclado por delante del depósito en vertedero y la incineración, logrando de este modo que la economía circular sea una realidad. Pero también habla que, en el caso de que esos residuos no se puedan reutilizar, se deben eliminar en el territorio donde se produzcan de forma prioritaria. Si antes del 31 de diciembre de 2025 no lo impulsa una empresa, el vertedero lo hará la Junta Para el nuevo Plan Integral de Residuos, 40 Administraciones públicas, personas, empresas y asociaciones han presentado 117 consideraciones y alegaciones a la versión inicial del borrador. Han sido aceptadas 34 alegaciones. 18 de manera total 18 y de manera parcial, 16. Otras 13 alegaciones ya estaban contempladas en el texto por lo que se puede concluir que están incluidas en el Pirex 2023-2030 un 40% del total de las alegaciones recibidas. Análisis y compostaje El documento final, adelantado por HOY, admite que la cuestión que ha suscitado más alegaciones ha sido la de facilitar la construcción de vertederos para el depósito de aquellos residuos industriales no peligrosos generados en Extremadura que no puedan ser valorizados (vertederos). ¿Por qué no uno mayor para 55.000 toneladas al año?. La explicación que aparta el Pirex se base en un dato, el de residuos con destino a vertedero en un año reciente, el que va de septiembre de 2021 a septiembre de 2022. En ese periodo, 43.930 toneladas de residuos salieron de Extremadura con destino a otras regiones. Se estima desde la Administración extremeña que con las nuevas industrias que se va a desarrollar el aumento de residuos no valorizables no será más allá de un 2%. Por eso se fija un tope de 55.000 toneladas/año como estimación ajustada a lo previsible. Además, se indica en el Plan que de no disponer en la región de un vertedero autorizado para el depósito de residuos industriales no peligrosos y no valorizables antes del 31 de diciembre de 2025, «pasado ese plazo dicha actuación se abordará desde el sector público». Es decir, lo hará la Junta de Extremadura. La aceptación de diversas alegaciones ha propiciado que el Ejecutivo extremeño haya modificado la versión inicial del Pirex 2023-2030. Y no solo para las nuevas condiciones para vertederos. El documento al que ha tenido acceso este diario refleja la construcción y puesta en funcionamiento de plantas de compostaje descentralizadas para la fracción orgánica de los residuos municipales recogida separadamente y otros restos vegetales, de manera que ningún municipio diste más de 35 kilómetros a alguna de estas instalaciones. Para ello se creen necesarias la construcción de doce nuevas plantas de compostaje «distribuidas homogéneamente por toda la comunidad autónoma. Ampliar Planta de residuos agrícolas en Almería. HOY En qué lugares no se podrá poner una planta de residuos El Pirex hace hincapié en los criterios de ubicación posibles de instalaciones para el reciclaje de residuos o para su eliminación a través de vertederos. Especifica algunos criterios de localización que deberán ser tenidos en consideración en el procedimiento de su autorización, puede confirmar HOY. De forma general, se deberá actuar de acuerdo con los planes de urbanismo y las ordenanzas municipales de los Ayuntamientos. De forma concreta, se priorizarán las instalaciones de menor tamaño «que configuren una red de gestión en proximidad, dado que minimizan los impactos y resultan más eficientes ambiental y económicamente». Para buscar los emplazamientos se deberá prestar especial atención al acceso directa o indirecto a las carreteras, y de modo especial a las de montaña, «de tal forma que esta se realice en condiciones de seguridad y comodidad de los usuarios». Por tanto, parece desaconsejarse ubicar vertederos en zonas de sierra o montaña. Deben ser consideradas también las distancias mínimas de las nuevas instalaciones de residuos con respecto a explotaciones porcinas y granjas avícolas que se recogen en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero. Además, la ubicación de las nuevas instalaciones de residuos debe descartar las «áreas críticas» para la conservación de los elementos clave de mayor interés en la gestión de espacios como la Red Natura 2000 y el resto de las áreas protegidas de Extremadura, situándose fuera de las zonas clasificadas de interés prioritario y zonas de alto interés. Igualmente, los vertederos no deben situarse sobre terrenos forestales incluidos en el catálogo de montes de utilidad pública o en el registro de montes protectores de Extremadura. La ubicación de un vertedero queda sujeto también a un informe del Instituto Geológico y Minero y a lo recogido por el Ministerio para la Transición Ecológica, en un texto abril pasado, la propuesta de recomendaciones para el establecimiento de criterios de ubicación, diseño y programas de vigilancia en vertederos.

