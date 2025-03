El vertedero de Salvatierra sobrepasa el previsto por el Plan regional de residuos

Al mismo tiempo que el proyecto de vertedero privado en Salvatierra de los Barros inicia su fase administrativa decisiva para la búsqueda de los permisos ... ambientales, la Junta saca a información pública el Plan Integrado de Residuos de Extremadura (PIREx) 2023-2030. El documento recoge no sólo cómo está la región en producción y gestión de todo tipo de residuos, sino la hoja de ruta a seguir. Una de las conclusiones que se extrae del PIREx es que la instalación planteada en el municipio pacense rebasaría lo que contempla la Administración autonómica.

El PIREx establece otras importantes líneas básicas de actuación para los próximos ocho años. De forma general se indica que el depósito de los residuos en vertederos «no tiene sentido en una economía circular» donde prima el reciclaje, pero cuando no es posible su reaprovechamiento debe producirse «el depósito en un vertedero que proporcione el mejor resultado ambiental».

En este sentido, el Plan que se ha publicado esta semana en el Diario Oficial de Extremadura recoge que los vertederos de residuos industriales son deseables en la región para que se reduzcan los traslados de desechos a otras comunidades autónomas, como es habitual en estos momentos. De este modo, se dice que «con el fin de cumplir con los principios de autosuficiencia y proximidad establecidos en el artículo 9 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se considera necesario fomentar la construcción de una instalación para la eliminación de residuos industriales no valorizables».

Sin embargo, se pone tope a la dimensión de ese gran vertedero, y se incluye de forma explícita que tendrá «una capacidad aproximada de 130.000 toneladas» al año.

Hay que recordar que el proyecto en Salvatierra se planea para albergar 178.000 toneladas de residuos.

Incumplimiento

La propia Junta admite que se ha incumplido el PIREx vigente, el de 2016-2022, que ya recoge que «sería conveniente» disponer de instalaciones para la eliminación de residuos industriales no valorizables (para vertedero) con una capacidad no superior a las 25.000 toneladas anuales. «Tal actuación no ha sido llevada a cabo, por lo que el nuevo PIREx 2023-2030 insistirá en fomentar la construcción de una instalación, pero en esta ocasión con una capacidad aproximada de 130.000 toneladas anuales», se agrega.

Se apunta a esa cifra para dar cabida también a las escorias negras generadas en la planta siderúrgica ubicada en Jerez de los Caballeros, y a las escorias de fondo de horno producidas en las plantas de biomasa de Mérida y Miajadas.

«De este modo se lograría la autosuficiencia en la región, lo cual tendrá un impacto global positivo, pues se reducirían los traslados de dichos rechazos a vertederos situados en otras comunidades», se remata en el texto en información pública.

En el documento se apunta otro aspecto interesante. Se indica que de no disponer en la región de un vertedero de mayor volumen antes del 31 de diciembre de 2024, «dicha actuación se abordará desde el sector público». Es decir, lo hará la Junta, que marca de este modo la creación de un gran vertedero como una prioridad.

El Plan Integrado de Residuos pone en contexto la producción de residuos de la acería jerezana, a la que se cita expresamente como motivo para la conveniencia de un vertedero en la región, aunque de menor tamaño que el proyectado en Salvatierra.

Se indica que dentro del proceso de fabricación del acero en la planta de Siderúrgica Balboa se producen, en su proceso de fusión, dos tipos de escorias o restos: blancas y negras. La escoria blanca es entregada ahora a gestores autorizados para su tratamiento fuera de la región. En cambio, la negra es tratada en una planta de reciclaje en Jerez, en la finca La Bóveda.

Casi todo el material resultante de ese tratamiento se destina a la restauración ambiental de una antigua mina situada junto a la planta de tratamiento. Pero reconoce el PIREx que la operación de relleno de la mina se encuentra casi terminada, «por lo que en un futuro próximo se deberá plantear por su productor un nuevo destino, ya sea otra restauración de un hueco minero o su depósito en un vertedero de residuos no peligrosos».

En 2020 se produjeron 85.510 toneladas de escoria negra en la siderúrgica extremeña. En 2018 fueron 97.725 toneladas.