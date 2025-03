Una empresa pide los permisos para construir un macrovertedero de residuos en Salvatierra

La empresa 3RS Gestión MA Extremadura ha solicitado a la Junta la autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental para construir una planta ... de tratamiento y eliminación en vertedero de residuos industriales. Según publicó la semana pasada el Diario Oficial de Extremadura, el proyecto consiste «en la construcción y puesta en funcionamiento de una instalación destinada a la gestión de residuos industriales. Se llevarán a cabo operaciones de recepción, almacenamiento temporal, valorización de residuos, tratamiento de inertización, y eliminación mediante depósito en vertedero».

Así, se pretende hacer un vertedero con 45 celdas de vertido, que se irán abriendo de dos en dos a medida que se vayan llenando los anteriores, y una vez completos se procederá a su sellado. Se estima que la vida útil del complejo sea de 45 años, cuando se habrán sellado todas las celdas proyectadas.

Según detalla la empresa en su petición, el complejo está proyectado para gestionar 68.501 toneladas al año de residuos peligrosos y 221.195 de residuos no peligrosos. De estas cantidades, 56.875 toneladas de residuos peligrosos serán eliminadas en el vertedero, tras someterlos a un tratamiento de inertización (inmovilización), como residuos peligrosos no reactivos estables. Lo mismo pasará con 121.145 toneladas de residuos no peligrosos.

Además, otras 11.626 toneladas de residuos peligrosos irán a otros destinos, se pretende valorizar 40.700 toneladas de residuos no peligrosos como combustible sólido recuperado para su uso fuera del complejo industrial; y 62.050 toneladas año de residuos no peligrosos serán compostados.

Está previsto que las instalaciones ocupen 89 hectáreas, y alberguen un edificio de oficinas, varias naves, las 45 celdas de vertido de residuos citadas con capacidad para 240.000 metros cúbicos cada una, o seis balsas.

3RS Gestión MA Extremadura es una empresa del grupo Hozono Global, que cuenta con otras plantas de residuos, como por ejemplo en las localidades murcianas de Cehegín y Torre Pacheco. En su web aseguran que abogan por el mantenimiento sostenible del planeta, y están dedicados íntegramente al reciclado selectivo de residuos no peligrosos y con un minucioso proceso de admisión de los mismos en sus plantas de reciclaje.