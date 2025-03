La promotora del vertedero en Salvatierra recurre los dos archivos del proyecto por parte de la Junta

El grupo Hozono Global, promotor del proyecto de un vertedero en Salvatierra de 178.000 toneladas al año, ha presentado recurso de alzada contra ... la decisión de la Junta de archivar la solicitud de los permisos ambientales demandados por la empresa con sede en Murcia y, por tanto, frenar el proyecto de residuos industriales. Lo ha informado la consejería de Transición Ecológica, Olga García, en su comparecencia a petición propia en la Asamblea. García ha explicado que, en realidad, se ha archivado en dos ocasiones la solicitud. La primera, el pasado lunes, y la segunda este miércoles, cuando la empresa entregó documentación adicional que había reclamado la Administración extremeña. No obstante, esa información, ha dicho García, «sigue sin dar cumplimiento a lo exigido» por la Junta.

Según puede adelantar HOY, la empresa registró el recurso el pasado martes, 25, un día después de conocerse el primer rechazo de la Administración. La empresa sacó ese día un comunicado en el que no informaba que había presentado un recurso ni tampoco adelantaba qué iba a hacer. Según la legislación, la Junta tiene ahora tres meses para resolver el recurso de alzada.

La consejera para la Transición Ecológica ha explicado que desde finales del año pasado -17 de diciembre exactamente- se inició el proceso administrativo del proyecto la promotora ha presentado «información insuficiente» vinculada con detalles claves del vertedero como el tipo de residuos, su procedencia, la afección a aguas o emisión de gases, además del propio proceso de enterramiento de residuos.

El 7 de marzo de este año, Transición Ecológica requirió documentación a la empresa dada que la presentada "era claramente insuficiente" pero no es hasta julio cuando la empresa ha entregado. Entre otros asuntos se le solicitó la descripción de infraestructuras y edificaciones, la concreción de residuos, origen y cantidades, que iba a tratar la instalación, el tratamiento de lixiviados, la descripción del emplazamiento, incluidas las características geológicas e hidrogeológicas, un plan de emergencia, medidas para el control de gases y riesgos..... "El amplísimo listado de exigencias, que ocupaba nueve folios, ponía de manifiesto que en marzo de este año el proyecto presentaba múltiples e importantes carencias", ha subrayado García.

Sobre este aspecto, Irene de Miguel, diputada de Unidas por Extremadura, ha preguntado expresamente a la consejera por qué no se archivó ya el proyecto al sobrepasar el tiempo habitual «y legal» para entregar la documentación.

Concreción sobre el tipo de residuos y fechas

La consejera ha dicho que hubo "problemas de comunicación" con los promotores y por eso se publica el 26 de abril en el BOE el anuncio del intento de notificación.

Hozono Global no entregó la documentación hasta julio e incluso el 16 de agosto se agregaron más. El 22 de septiembre se requirió más papeles por parte de la Administración extremeña, más concreción, otra vez, sobre el tipo de residuos (origen y cantidades y justificar la viabilidad técnica del proceso de inertización propuesto) y otros aspectos ya reclamados en marzo y que no habían sido respondidas por la empresa con sede en Murcia.

El 27 de septiembre, "considerando que pese a las carencias el proyecto contaba con los requisitos formales mínimos exigidos por la Ley de Protección Ambiental", explica la consejera de Transición Ecológica, se envía el expediente a información pública.

De forma paralela, el 30 de septiembre, se abre el periodo de consultas, a 24 administraciones y asociaciones conservacionistas, el proyecto. Y el 5 de octubre sale a exposición pública la solicitud de los permisos ambientales en el Diario Oficial de Extremadura.

El 18 de octubre pasado, dos días antes de que se cumpliera el plazo dado en ese segundo requerimiento de más información por la Junta, el grupo empresarial solicitó una prórroga de un mes para completar la información solicitada que, "quiero recordar ya se le había solicitado en marzo. Se consideró que no había razón para ello dado que, como mucho, y según la ley, solo que podría haber ampliado cinco días más" . De esta forma, el 20 de octubre la Junta la denegó la petición de prórroga a la empresa y el pasado lunes, 24, se archiva la solicitud de permisos ambientales que había pedido.

Ese día, ha informado la consejera, se tiene conocimiento que el día 21, un día después de haber expirado el tiempo dado por la Administración a la empresa para aportar la información solicitada, esta aporta información. "Una vez valorada la nueva documentación se considera que por parte del promotor del proyecto sigue sin darse cumplimiento a la obligación de aportar la totalidad de la documentación requerida" por lo que se emite una nueva resolución, con fecha de hace dos días por parte de la Junta, "confirmando el archivo".

«La tramitación ha seguido el camino común respecto a otros proyectos, con total transparencia hacia las instituciones y personas afectadas, y abierto todos los cauces democráticos de participación», finalizó. En este sentido, la consejera no duda en calificar como «pésima» la gestión «social» de la empresa en este asunto. «No entiendo cómo no han entendido que no es posible plantear un proyecto de estas características sin un mínimo de apoyo social ni una transparencia radical», expuso.

García ha dicho también que el trámite «de información se ha abierto cuando tocaba. En otros casos similares ha sido las empresas promotoras de proyectos quiénes las han hecho público, no antes la Junta, antes de salir a información pública pero aquí no ha sido así». Como el caso de los parques eólicos de Montánchez.

"El expediente, la tramitación, ha seguido el camino común respecto a otros proyectos, con total transparencia hacia las instituciones y personas afectadas, y abierto todos los cauces democráticos de participación", concluyó la titular de Transición Ecológica.

En próximos días, el Diario Oficial de Extremadura publicará una resolución de la Junta en la que se recoge que el plazo de presentar alegaciones, que acababa el 18 de este mes, queda sin efecto por el archivo de la solicitud. Por tanto, en la práctica, queda frenado el proyecto.

Debate político

En la Asamblea, los grupos de la oposición coincidieron en señalar que la movilización ciudadana ha sido clave para frenar el proyecto de vertedero aunque cada partido puso el foco en diversas cuestiones.

Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ratificó su rechazó el proyecto y dijo que su formación lo llevará en su programa de cara a las próximas elecciones autonómicas. Es más, dijo que la negativa a un «macrovertedero es una línea en todas las posibles negociaciones para un acuerdo de gobierno» .

Mientras, Fernando Baselga, de Ciudadanos, dijo que el archivo no bloque definitivamente el proyecto y reseñó que la región necesita «un vertedero controlado por la Administración y en una localidad donde no causara perjuicio a los vecinos». Además acusó al alcalde de la localidad de «haber engañado» a los vecinos.

Por último, Bibiano Serrano, del PP, indicó que «se persigue ganar tiempo con este archivo hasta que pasen las elecciones o que el proyecto se judicialice «y sea un juez el que diga que se tiene que hacer». Serrano tachó de «vodevil» la tramitación del vertedero, cuestionó al alcalde salvaterreño y prometió que si el PP llega la Junta no lo habrá.

En tribuna de invitados, durante el Pleno de la Asamblea, se han sentado entre otros, el alcalde de Salvatierra, Francisco José Saavedra; la teniente de alcalde salvaterreña, Amelia Castaño; el alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz; el portavoz del PP de Salvatierra, Abel Caro, también presidente del PP de la Sierra Suroeste; el presidente del PP de Jerez, Raúl Gordillo y el presidente de la plataforma 'Salva tu tierra', Fernando Merchán.