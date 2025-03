«El proyecto del vertedero está archivado, no olvidado. La prueba, que la empresa ha recurrido»

No se fían. Los ciudadanos de Salvatierra de los Barros (1.600 vecinos, comarca Sierra Suroeste) y de otras localidades de esta y otras comarcas ... están esta mañana a la capital de Extremadura para recordar que siguen en pie de guerra contra el proyecto de construcción de un vertedero con capacidad de hasta 178.000 toneladas año, dentro de una instalación planteada para acoger hasta 289.000 anuales de residuos peligrosos y no peligrosos de las que solo un 30% serían reciclables.

Frente a la Asamblea de Extremadura, cargados con banderas de Extremadura y pancartas, con pitos de barro como instrumento sonoro constante, creen que no es el momento de rebajar la movilización aunque la Junta haya archivado, hasta en dos ocasiones, el proyecto presentado por la empresa murciana Hozono Global. En la pequeña plaza de Santa Clara, frente a la sede de la Asamblea se han concentrado decenas de personas mientras que el número de personas que han acudido a la capital extremeña para expresar su rechazo al vertedero pueden rondar las 500.

Autobuses de Salvatierra (5), La Parra, Feria, Burguillos del Cerro y hasta uno de Badajoz, según los convocantes, la plataforma 'Salva tu Tierra' se han presentado esta mañana en la capital regional junto a más ciudadanos para refrendar su rechazo a un proyecto que, subraya el presidente de la plataforma, Fernando Merchán, no está enterrado. Se

«Lo que se ha hecho es archivarlo por parte de la Junta de Extremadura pero la empresa no renuncia al mismo. La prueba, que como se ha explicado en la Asamblea, la empresa ha presentado recurso de alzada contra la decisión de la Junta», ha indicado Merchán a HOY. Considera el presidente del colectivo salvaterreño que es muy posible que este tema llegue a los juzgados porque también es lógico que la Administración extremeña rechace el recurso de alzada.

«La movilización continua. Continuará», ha refrendado Merchán, que ha sido uno los presentes en el Pleno que esta mañana se ha celebrado en el Parlamento regional y en el que la consejera de Transición Ecológica, Olga García, ha anunciado, entre otros aspectos, que la empresa Hozono Global ha presentado recurso contra el archivo de la solicitud de los permisos ambientales.

Sobre este proyecto se le ha preguntado esta mañana a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo pero que está en Extremadura en condición de cabeza visible de la plataforma Sumar con la que quiere presentarse a las próximas elecciones generales. Cuestionada por el proyecto de residuos en Salvatierra, «que ponía en riesgo la salud, los valores ambiental. Son modelos, el de los macrovertedero, a los que, pienso, no debemos caminar (sic), Díaz ve el archivo del proyecto por parte del Gobierno regional como »un triunfo de la ciudadanía. La ciudadanía cuando tiene razones y se organiza avanza«.

Toneladas de residuos

Como ha ido informando este diario, la empresa promotora en su petición de permisos ambientales, recogía una instalación proyectada para gestionar 68.501 toneladas al año de residuos peligrosos y 221.195 de residuos no peligrosos. De estas cantidades, 56.875 toneladas de residuos peligrosos sería eliminadas en el vertedero, tras someterlas a un tratamiento de inertización (inmovilización), como residuos peligrosos no reactivos estables. Lo mismo pasaría con 121.145 toneladas de residuos no peligrosos.

Además, otras 11.626 toneladas de residuos peligrosos irían a otros destinos. Se pretendía valorizar 40.700 toneladas de residuos no peligrosos como combustible sólido recuperado para su uso fuera del complejo industrial; y 62.050 toneladas año de residuos no peligrosos serían compostadas.