Tiene la piscina natural de la garganta de San Gregorio en Aldeanueva de la Vera todo lo que se le pide a una zona ... de baño en verano. Hay aparcamiento suficiente como para que lo normal sea encontrar un sitio en el que dejar el coche, al menos en los días laborales. Porque en los fines de semana, las gargantas de La Vera, seguramente la comarca extremeña estrella en este capítulo, los fines de semana se llena esta y todas.

Hay también una piscina como tal, con su lámina de agua extensa. No un charco de dimensiones limitadas en el que no hay forma de dar dos brazadas sin llevarse una cabeza por delante. Aquí, en San Gregorio, hay espacio de sobra hasta para hacerse unos largos quien tenga voluntad.

Y tiene también esta piscina natural una ubicación estupenda, sencilla. Cualquiera con sus facultades más o menos intactas y algo de atención llegará sin problema a esta zona de baños frecuentada por los vecinos de la localidad principalmente pero también por quienes se acercan a este rincón del norte extremeño en busca de tranquilidad y agua limpia y fresca.

El punto de referencia para ubicarse es el puente de la garganta de San Gregorio. Quienes vienen desde Plasencia lo encontrarán después de atravesar la localidad, y antes los que circulan en sentido contrario. Junto al puente está bien señalizado el acceso a la piscina natural. Nada más tomarlo girando a la izquierda (tras pasar el viaducto en el caso de quienes vienen desde Plasencia), aparecen a la derecha una docena de aparcamientos.

Se puede dejar el coche ahí, o para los aficionados a dejarlo cuanto más cerca del sitio mejor, que en España son legión, se puede continuar carretera abajo y si hay suerte, encontrar una plaza a la puerta del restaurante o un poco más adelante en dirección al casco urbano. La diferencia entre aparcarlo nada más abandonar la EX-203 (la carretera que atraviesa la comarca de punta a punta) o más abajo son dos minutos de paseo por una acera bien ancha.

La carta del chiringuito

Más virtudes del sitio: un buen trozo de césped, más largo que ancho, paralelo al curso del agua que en la piscina se remansa. Ahí conviven un miércoles cualquiera a las ocho de la tarde las familias con niños, las que no los tienen, los jubilados, los grupos de amigos, alguna pareja. Cultivando todos la saludable rutina de no hacer nada en particular más allá de hablar y dejar que corra el tiempo y pase la tarde.

Sigue el relato de los atractivos de San Gregorio, un compendio de cualidades piscineras que no está al alcance de todas. Además de aparcamientos suficientes, una lámina de agua grande, localización sencilla y su porción de césped, indiscutiblemente más cómodo que las rocas típicas de tantas cascadas, ofrece Aldeanueva de La Vera en este punto otro atractivo muy a tener en cuenta: el restaurante. Su carta incluye ensaladas a 8,50 euros y raciones de mollejas, orejas con tomate, migas veratas, pisto con huevo, bacalao dorado... Todas, a diez euros.

Y como la piscina de San Gregorio tiene de todo, le añade un detalle diferenciador, que quizás a alguno le sobre: está al lado del cementerio.

Unos 450 metros más arriba está El Calambuco, una poza de buen tamaño, rodeada de rocas, buen ejemplo de las pozas que abundan en La Vera.