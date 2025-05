La patronal teme que el apagón de Almaraz lastre el desarrollo industrial extremeño

José M. Martín Badajoz Miércoles, 29 de enero 2025 | Actualizado 30/01/2025 12:36h. Comenta Compartir

Sí ven una posibilidad de prolongar la vida de la central nuclear de Almaraz. «Si no la viéramos no estaríamos peleando por ello», afirmó ... este miércoles Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, la entidad que representa a la industria nuclear española. Pese a ese mensaje son conscientes de que no es un camino fácil. «Tampoco vamos a crear falsas expectativas y el Gobierno ahora mismo dice que no», añadió.

Por el momento, continúan sumando partidarios a su causa. En ese objetivo cuentan con el apoyo de la patronal extremeña, que considera que el apagón de Almaraz va a lastrar el desarrollo industrial de la región. «Si estamos pensando en la reindustrialización de un país como España y en Extremadura estamos esperando nuestra primera oportunidad para ello, y es necesario tener energía y no una dependencia exterior; ahí creemos que las centrales nucleares pueden jugar un papel muy importante», señaló Javier Peinado, presidente de la Creex, la confederación empresarial extremeña, minutos antes de la reunión que celebraron en Badajoz los representantes de ambas entidades. «Se está hablando de montar centros de datos en Navalmoral de la Mata y nos queremos cargar la principal fuente de energía» Ignacio Araluce Presidente de Foro Nuclear Un argumento similar desplegó hace unos días CIEM, patronal de la provincia de Badajoz, al defender que el cierre de la central nuclear de Almaraz es «un error histórico que tendrá graves consecuencias para el empleo, el desarrollo industrial y la prosperidad de Extremadura». En ese sentido, Araluce recordó este miércoles que la nuclear aporta un 20% de la generación total de energía en España y un 54,6% a la de Extremadura. «Ahora que se está hablando de montar centros de datos en Navalmoral de la Mata, que requieren una cantidad de energía tremenda, nos queremos cargar la principal fuente y que está al lado de ese consumo», ahondó el presidente de Foro Nuclear en las posibles repercusiones del cierre de las dos unidades nucleares de Almaraz. Noticia relacionada «La decisión de revertir el cierre de la central de Almaraz habría que tomarla este semestre» El impacto en el territorio, en cuanto al empleo y a la generación de riqueza, también fue una de las consecuencias negativas que citan desde la patronal extremeña. «El cierre es obvio que no va a ser bueno y no solo por la recaudación fiscal que dejen de percibir municipios y la comunidad autónoma; va a haber un cese que además no tiene ningún elemento de sustitución ni en puestos de trabajo ni en la actividad que genera en las empresas locales», expuso Peinado. De las mejores del mundo Ante este panorama, desde Foro Nuclear insisten en pedir flexibilidad con las fechas previstas para la desconexión de la central de Almaraz, ya que entienden que carece de sentido renunciar a «una de las mejores centrales nucleares del mundo desde el punto de vista de la seguridad, de la fiabilidad y de eficiencia». Con una mirada más global, Araluce mencionó el fuerte cambio en el contexto europeo y mundial que se ha producido desde que se firmó el acuerdo para apagar todas las unidades nucleares en España entre 2027 y 2035. «Desde entonces han ocurrido muchas cosas, entre otras una crisis energética tremenda que ha puesto en peligro energético a toda Europa», apuntó. Aunque, sobre todo, el presidente de Foro Nuclear defendió la continuidad de Almaraz en la necesidad que todavía tiene el sistema energético español de la generación nuclear, en parte debido al lento desarrollo del almacenamiento para las energías renovables respecto a lo marcado en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). «España va maravillosamente en la transición energética y se ha montado una cantidad de potencia renovable increíble, el mejor ejemplo es Extremadura, pero eso no quiere decir que no haga falta una potencia estable que esté funcionando todo el año», remarcó. Eso sí, para que las nucleares continúen operando, Araluce reclamó una bajada en la carga impositiva que soportan. Cifró en 28 euros por cada megavatio-hora (MWh) generado lo que pagan en concepto de impuestos y tasas. «Almaraz paga unos 400 millones de euros al año», calculó para elevar por encima de los 1.000 millones el total de las unidades nucleares españolas. A eso le sumó 630 millones de euros que se abonan a Enresa por la generación de residuos radiactivos.

