Miles de extremeños gritan 'Almaraz no se cierra' a las puertas de la central nuclear

7.000 personas según la Guardia Civil y 12.000 según los organizadores salieron a la calle este sábado en Almaraz para pedir que la central nuclear no cierre ... en el año 2028 como prevé el Gobierno central en su plan de clausura de las cinco plantas de este tipo (siete reactores) que quedan en España.

Los asistentes se concentraron a las diez de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de la localidad cacereña, y media hora más tarde emprendieron una marcha a pie hasta la puerta de la planta. Sostenían la pancarta la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y varios de sus consejeros. A la protesta asistieron también la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca, Martín, y los de las dos diputaciones provinciales, los socialistas Miguel Ángel Morales por la de Cáceres y Miguel Angel, Gallardo por la de Badajoz. Este último, líder del PSOE extremeño, estuvo en la plaza de España de Almaraz pero no participó en la marcha hasta la central, porque tenía en Plasencia el congreso regional del partido. Entre los miles de asistentes había numerosos alcaldes y concejales tanto del Partido Popular como del PSOE, y de otras formaciones. También Vox estuvo ampliamente representado en el acto, entre otros por el secretario general de su grupo parlamentario, José María Figaredo, además de Ángel Pelayo Gordillo, senador y diputado autonómico, e Ignacio Hoces, diputado nacional. Uno de los primeros en llegar a Almaraz fue Ernesto Jesús Brotóns, obispo de Plasencia.

Junto a las autoridades, miles de ciudadanos que desean la continuidad de la planta que empezó a funcionar con sus dos reactores –solo Ascó (Tarragona) tiene también dos– en el año 1983.

Con frío y niebla densa, la marcha transcurrió entre gritos de 'Almaraz, no se cierra' o 'Sí a Almaraz, si al futuro', que además es el nombre de la plataforma ciudadana que convocó la protesta junto a varios ayuntamientos del entorno de la industria que clausurará las instalaciones dentro de menos de cuatro años si no hay cambio de planes.

Los manifestantes llegaron poco después de las 11 de la mañana a la puerta de la planta, donde había habilitado un pequeño escenario. Ningún dirigente político al margen de los alcaldes intervino desde esa tribuna, para no dar al acto un cariz político y subrayar su carácter social.

«No podemos perder una de las mejores centrales nucleares del mundo», dijo Eugenio Trebejos, presidente de la Mancomunidad de municipios del Campo Arañuelo. «No estamos aquí para rendirnos, sino para luchar, para creer y para transformar» arengó Ester Corrales, vecina de Almaraz, que habló en nombre de los jóvenes de la Comarca.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de las centrales de Almaraz y Trillo reclamó al Gobierno central que recule en su plan de 'apagón nuclear' en España. «El calendario de cierre -dijo Borja Romero- se acordó antes de la pandemia de covid y de la guerra de Ucrania, que han cambiado el panorama».

Cerró el turno de intervenciones el alcalde de Almaraz, que inició su intervención asegurando que « tras varias reuniones con las empresas propietarias y con el Gobierno, no sabemos quién quiere o no la continuidad de la central». Díaz destacó que «ahora mismo, no hay alternativa a la nuclear que garantice el suministro eléctrico», y vaticinó que de confirmarse la clausura, «volveremos a ver nuestros pueblos vacíos y a los jóvenes emigrar», Poco después concluyó el acto, al que asistieron miembros de asociaciones en defensa de la energía nuclear procedentes de distintos puntos del país y que discurrió sin incidentes.

Hay que recordar que la hoja de ruta del Ejecutivo de Pedro Sánchez establece que el reactor uno de Almaraz dejará de funcionar en noviembre del año 2027, y el dos un año después; en 2030 lo harán Cofrentes (Valencia) y uno de los dos reactores de Ascó (Tarragona); en 2032 el otro reactor de Ascó; y por último, en el año 2035 bajarán la persiana definitivamente Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara).

Entre los colectivos que apoyaron la convocatoria figuran la Cámara de Comercio de Cáceres, asociaciones ciudadanas y empresariales de Navalmoral de la Mata y la comarca de Campo Arañuelo (Arjabor, Círculo Empresarial Moralo, Asociación Comercio Moralo, Sociedad de Cazadores de Navalmoral, Club Polideportivo Moralo o Mancomunidad de municipios, entre otros) y también de alcance autonómico, como Aspremetal (Asociación de Empresarios de Metal de Extremadura), CIEM (Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos), Club Sénior Extremadura o el Consejo de Estudiantes de la Escuela de Ingenieros Industriales de Badajoz. También el Colegio Oficial de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, la Hermandad de Donantes de Sangre de Extremadura y Redex (Red Extremeña de Desarrollo Rural). Y en el ámbito nuclear, Foro Nuclear (asociación que aglutina a las empresas del sector), Sociedad Nuclear Española, Jóvenes Nucleares y Women in Nuclear.

No acudieron los presidentes autonómicos socialistas Emiliano García-Page (Castilla La Mancha) y Salvador Illa (Cataluña), ni tampoco el popular Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), a quienes la presidenta extremeña envió una carta el pasado día 10 proponiéndoles hacer un frente común contra el 'apagón nuclear' e invitándoles a la manifestación de este sábado, que concluyó con un deseo expresado por Fernando Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy y presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro'. «Esperemos que sea la última», deseó.