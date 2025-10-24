¿Qué ha pasado este viernes, 24 de octubre, en Extremadura?

R. H. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz

Iberdrola, Endesa y Naturgy, han notificado al Gobierno su intención de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. A través de una carta conjunta dirigida a la ministra Sara Aagesen, las eléctricas propietarias han comunicado su «disposición» para ampliar el calendario de cierre de la planta extremeña, según han confirmado a este medio fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Un aspirante a la plaza de Azagra: «Voy a recurrir»

«No tengo nada contra Miguel Calderón, pero voy a recurrir la resolución que otorga el puesto de jefe de la oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz», anuncia Antonio Moya Tudela (Madrid, 1968). El catedrático de Concertación de Ópera Española de la Escuela Superior de Canto de Madrid anuncia que acudirá allí donde tenga que ir, a la Diputación y a los tribunales (no descarta la vía penal) porque «esto es algo tremendo».

Educación publica las listas extraordinarias con 4.000 inscritos en 23 especialidades

Son 3.991 los admitidos a las listas extraordinarias que el pasado febrero convocó la Consejería de Educación para garantizar la cobertura de vacantes sin tener que recurrir a los llamamientos urgentes. El número final de integrantes podría ser mayor porque quienes no están incluidos, pero sí pendientes de subsanar errores, pueden hacerlo hasta el próximo 5 de noviembre.

Extremadura alcanza en la última EPA su máximo número de trabajadores ocupados

Nunca había tenido Extremaduta tantas personas trabajando como en el tercer trimestre del presente año. El incremento de ocupados en la agricultura y en el sector servicios -que se compureba tanto en los últimos tres meses como a lo largo del último año- eleva el número total por encima de los 437.000 por primera vez en la serie histórica que recoge el INE (Instituto Nacional de Estadística) y que se remonta a 2002.

Un encapuchado asalta de madrugada la residencia universitaria Roso de Luna de Cáceres

La residencia universitaria Mario Roso de Luna, ubicada en el campus cacereño, sufrió la madrugada de este viernes un asalto a una habitación en donde se encontraba una joven. Los hechos tuvieron lugar hacia las seis y media de la mañana cuando un hombre encapuchado rompió la verja de entrada al complejo de la residencia por la parte trasera y accedió a uno de los chalets que conforman este espacio, con siete habitaciones individuales.

Temas

Extremadura