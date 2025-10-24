Educación publica las listas extraordinarias con 4.000 inscritos en 23 especialidades Los aspirantes pendientes de subsanar errores tienen hasta el 5 de noviembre para hacerlo e integrar los listados que frenarán los llamamientos urgentes

A. B. Hernández Viernes, 24 de octubre 2025, 12:17 | Actualizado 12:54h.

Son 3.991 los admitidos a las listas extraordinarias que el pasado febrero convocó la Consejería de Educación para garantizar la cobertura de vacantes sin tener que recurrir a los llamamientos urgentes. El número final de integrantes podría ser mayor porque quienes no están incluidos, pero sí pendientes de subsanar errores, pueden hacerlo hasta el próximo 5 de noviembre.

El curso pasado comenzó con problemas para completar las plantillas docentes en los centros educativos y este nuevo curso arrancó también con llamamientos urgentes para hacer frente a las sustituciones. La situación ahora podría paliarse en gran medida porque la Consejería de Educación ha publicado las listas extraordinarias que convocó el pasado febrero en 23 especialidades.

Los listados provisionales han sido publicados en el portal de Profex e incluyen a 3.991 admitidos por el momento en la totalidad de especialidades. De ellos, 3.785 se reparten entre las 17 especialidades convocadas de Secundaria, 76 en Diseño de Interiores (del profesorado de Artes Plásticas y Diseño) y 130 entre las cinco especialidades de sectores singulares de Formación Profesional (FP).

Los 1.500 aspirantes a formar parte de las listas extraordinarias de las especialidades de Artes Plásticas y de sectores singulares tuvieron que realizar una prueba, un examen sobre los contenidos prácticos de los módulos de cada una de ellas, para poder estar en la lista. Para el resto de especialidades de Secundaria no fue precisa la prueba.

Cabe recordar que si las listas ordinarias y supletorias se conforman con aspirantes que han participado en un proceso selectivo, las extraordinarias están desligadas de las oposiciones pero se elaboran a partir de una convocatoria en la que se valoran los méritos, a diferencia de los llamamientos urgentes. El único requisito para participar en estos es tener la titulación y el máster obligatorio de formación del profesorado para optar a plazas concretas.

Una vez se publiquen los listados definitivos de las listas extraordinarias, y se cuente por tanto con docentes en especialidades que tienen agotadas las ordinarias y supletorias, la Consejería de Educación podrá recurrir a ellas para hacer frente a las vacantes que surjan en las plantillas docentes sin recurrir a los llamamientos urgentes. Aunque no todas las especialidades convocadas en este proceso cuentan con una bolsa numerosa.

Por especialidades

En el caso de las 17 especialidades de Secundaria destacan las listas de Oficina de proyectos de construcción y Construcciones civiles y edificación, con 414 y 404 integrantes respectivamente. Aunque el resto de especialidades cuentan también con número alto de integrantes, porque en todas ellas se supera con creces el centenar. Es el caso de Música (288), Asesoría y procesos de imagen personal (327), Informática (165), Organización y procesos de mantenimiento de vehículos (223), Organización y proyectos de fabricación mecánica (240), Procesos y productos de artes gráficas (231), Procesos y productos en madera y mueble (239), Sistemas electrónicos (193), Sistemas electrónicos y automáticos (170), Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos (306), Instalaciones electrotécnicas (200), Sistemas y aplicaciones informáticas (147) y Equipos electrónicos (178).

Solo dos especialidades de Secundaria, Griego y Latín, cuentan con menor número de integrantes: 33 y 27, respectivamente.

En cuanto a los profesores de Artes Gráficas solo se ha convocado lista extraordinaria en la especialidad de Diseño de Interior y son 76 los aspirantes admitidos.

Por último, en lo referente a los sectores singulares de FP se han convocado listas extraordinarias en cinco especialidades: Estética (66 admitidos), Fabricación e instalación de carpintería y mueble (8), Mecanizado y mantenimiento de máquinas (4), Producción de artes gráficas (27) y Soldadura (25).